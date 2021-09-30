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сегодня, 19:08

Пропавшего мальчика нашли

19 3554
#пропавшие без вести
6
Пропавшего мальчика нашли

Ребёнка обнаружили в автобусе.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, пропавшего первоклассника нашли.

Мальчик катался на автобусах пор маршруту своего передвижения из школы, полицейские обнаружили его в районе ТЦ «Октябрьский» после звонка женщины, которая увидела ребенка у остановки «Проезд Сиреневый». 

- Ребенка обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы, по предварительным данным, противоправных действий в отношении него не совершалось, - рассказали GOROD48 в УМВД РФ по Липецкой области.

7-летний первоклассник ушел из школы №14 около 11:00 и перестал давать о себе знать. После этого начались его поиски.
19 3554
#пропавшие без вести
6

Комментарии (19)

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Татьяна

4 минуты назад
Слава Богу
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Наталья

15 минут назад
Боже я уже разволновалась!))) слава Богу! Во дает! Представляю что с матерью происходило! Кирюшка напугал нас всех)))
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60+

17 минут назад
Отец должен его выпороть чтобы на всю жизнь запомнил как себя вести !
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дед

30 минут назад
хоть одна хорошая новость . спасибо что живой
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Юля

37 минут назад
домохозяйка, потому что не все домохозяйки
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Неавтофанат

37 минут назад
Младшие школьники должны учиться в школе шаговой доступности! Каждый год в Липецке появляются новые школы в новых микрорайонах, а в центре детям приходится ходить через две транспортные магистрали. Ул. Депутатская - все школы за оврагами, гаражами, на Папина. Конечно, родители беспокоятся, скоро и утром будет тёмно, когда нужно идти в школу. А шустрые ребята будут исследовать неизвестные земли! Частная компания целый микрорайон в частном секторе смогла построить, а город ни школы, ни детского сада. Второе поколение липчан там выросло без школы на своей улице.
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Хорошая новость

40 минут назад
Ну как хорошо!
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Михаил

45 минут назад
Вольфганг, сначала ремня))
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домохозяйка

48 минут назад
А почему учитель отпустил одного ребенка из школы?
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Ух

49 минут назад
Слава богу! Приятная новость)
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