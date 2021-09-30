Происшествия
сегодня, 19:08
Пропавшего мальчика нашли
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Ребёнка обнаружили в автобусе.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, пропавшего первоклассника нашли.
Мальчик катался на автобусах пор маршруту своего передвижения из школы, полицейские обнаружили его в районе ТЦ «Октябрьский» после звонка женщины, которая увидела ребенка у остановки «Проезд Сиреневый».
- Ребенка обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы, по предварительным данным, противоправных действий в отношении него не совершалось, - рассказали GOROD48 в УМВД РФ по Липецкой области.
7-летний первоклассник ушел из школы №14 около 11:00 и перестал давать о себе знать. После этого начались его поиски.
Мальчик катался на автобусах пор маршруту своего передвижения из школы, полицейские обнаружили его в районе ТЦ «Октябрьский» после звонка женщины, которая увидела ребенка у остановки «Проезд Сиреневый».
- Ребенка обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы, по предварительным данным, противоправных действий в отношении него не совершалось, - рассказали GOROD48 в УМВД РФ по Липецкой области.
7-летний первоклассник ушел из школы №14 около 11:00 и перестал давать о себе знать. После этого начались его поиски.
19 3554
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