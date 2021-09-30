Общество

32 минуты назад

В Липецке завершается сезон фонтанов

126
#фонтаны
1
В Липецке завершается сезон фонтанов

30 сентября – последний день работы фонтанов в Липецке. Как сообщили в управлении главного смотрителя, уже завтра их отключат и начнут готовить к зиме.

До начала зимы фонтаны законсервируют: из чаш и оборудования спустят воду, трубы промоют, а систему фильтрации очистят. 

Самые серьёзные работы проведут на каскаде фонтанов у Соборной площади. Компании-подрядчику предстоит частично заменить оборудование, обновить плиточное покрытие чаш и подпорных стенок.

Перед началом нового сезона также планируются ремонт фонтана перед Дворцом культуры «Сокол». Здесь необходимо провести работы на сетях электроснабжения.

Всего в Липецке 12 фонтанов, общий объем их чаш – свыше полутора тысяч кубических метров. Самые большие фонтаны – каскад на спуске с Соборной площади (500 куб. м) и комплекс на Театральной (290 куб. м). Маленькие – возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Пламя» (35 куб. м) и на площади Константиновой (50 куб. м). Самый необычный – появился на площади перед «Звёздным» недавно. Он также перестает работать, но не надолго. Уже зимой здесь появится каток.

Кстати, сегодня липчане и гости города ещё успеют стать зрителями водного светомузыкального шоу на площади перед «Звездным». Оно пройдёт с 19.30 до 21.00, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

126
#фонтаны
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Сырском отключат холодную воду для ремонта в школьной котельной
В Сырском отключат холодную воду для ремонта в школьной котельной

45 минут назад

Общество
Рекламное sms-сообщение обошлось в 100 000 рублей
#УФАС
3
Рекламное sms-сообщение обошлось в 100 000 рублей

сегодня, 16:03

Общество
Как экономить на отоплении?
#ЖКХ #отопление #ФКР
Как экономить на отоплении?

сегодня, 16:00

Общество
Липецк – не Москва: всех больных с соплями и температурой не будут тестировать на COVID-19
#коронавирус
41
Липецк – не Москва: всех больных с соплями и температурой не будут тестировать на COVID-19

сегодня, 15:14

Общество
Сэкономить на оплате отопления поможет новый сервис на сайте ФКР Липецкой области
#фкр
Сэкономить на оплате отопления поможет новый сервис на сайте ФКР Липецкой области

сегодня, 15:00

Общество
Прокуратура обжаловала постановление о прекращении уголовного дела Валерия Негробова
#коррупция
9
Прокуратура обжаловала постановление о прекращении уголовного дела Валерия Негробова

сегодня, 14:32

Общество