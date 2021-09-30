В Липецке завершается сезон фонтанов

30 сентября – последний день работы фонтанов в Липецке. Как сообщили в управлении главного смотрителя, уже завтра их отключат и начнут готовить к зиме.

До начала зимы фонтаны законсервируют: из чаш и оборудования спустят воду, трубы промоют, а систему фильтрации очистят.



Самые серьёзные работы проведут на каскаде фонтанов у Соборной площади. Компании-подрядчику предстоит частично заменить оборудование, обновить плиточное покрытие чаш и подпорных стенок.



Перед началом нового сезона также планируются ремонт фонтана перед Дворцом культуры «Сокол». Здесь необходимо провести работы на сетях электроснабжения.



Всего в Липецке 12 фонтанов, общий объем их чаш – свыше полутора тысяч кубических метров. Самые большие фонтаны – каскад на спуске с Соборной площади (500 куб. м) и комплекс на Театральной (290 куб. м). Маленькие – возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Пламя» (35 куб. м) и на площади Константиновой (50 куб. м). Самый необычный – появился на площади перед «Звёздным» недавно. Он также перестает работать, но не надолго. Уже зимой здесь появится каток.



Кстати, сегодня липчане и гости города ещё успеют стать зрителями водного светомузыкального шоу на площади перед «Звездным». Оно пройдёт с 19.30 до 21.00, сообщает пресс-служба администрации Липецка.



