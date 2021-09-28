Общество

сегодня, 15:05

В Липецке – большое отключение холодной воды

4 1063
#отключения
В Липецке – большое отключение холодной воды
29 сентября с 09:00 до 16:00 в связи с отключением электроэнергии на скважине водонапорной станции «Центролит» ЛГЭК временно приостановит подачу холодной воды в жилом районе «Берендей» - в доме № 14 по улице Тамбовской, в частном секторе улиц Строителей, Солнечной, Тамбовской, Прудной, адмирала Нахимова, адмирала Ушакова, проездов Строителей, Казачьего, Прудного.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова, №№ 11, 11а, 13, 14, 16а в Студенческом городке, №№ 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а 16, 18 по проезду Строителей – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе по улице Водопьянова. 
С 10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе отключат холодную воду в домах №№ 18а, 18б, 20а, 39б, 43, 44, 45, 47, 47а, 49, 53, 55, 57, 59 по улице Юношеской, в частном секторе улицы Юношеской в домах с № 20 по № 42. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 99, 99б, 101, 101/1, 101/а по улице Ковалева, №№ 2а, вл 4в, 6/е, 8а, 8б, 10а, 10б по улице Римского-Корсакова из-за устранения утечки на трубопроводе на участке улицы Римского-Корсакова. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1, 3, 5, 7, 9, 10 по улице Балмочных и в частном секторе вышеназванной улицы, с 09:00 до 16:00 обесточат СНТ «Горняк», СНТ «Спутник». ЛГЭК ограничит подачу электроэнергии для продолжения ремонтных работ на сетях. Также, с 09:00 до 17:00 не будет электричества в частном секторе улиц Ударников, Рудничной, Поселковой, Жактовской. 

4 1063
#отключения

Комментарии (4)

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МестныйЯ

39 минут назад
вова, им лучше неполноценно оказывать услуги и полноценно взимать плату, чем допустить неконтролируемое потребление природных ресурсов, к тому же бесплатно.
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вова

49 минут назад
Верните колонки и колодцы! Если у вас водопровод не работает.
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Юлия

55 минут назад
Карьерная, 2. До сих пор нет отопления. Днем ещё терпимо, но ночью дети замерзают.
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Да уж

58 минут назад
Граждане,Вас снова обнулили.
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