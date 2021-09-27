Общество

52 минуты назад

Ельчан просят не гулять в парке

2 772
#ветер #деревья #парк
Ельчан просят не гулять в парке

Два сухих дерева рухнули на лавку от сильного ветра.

Сегодня сильный ветер повалил деревья в Петровском парке в Ельце. Как сообщили GOROD48 в администрации Ельца, порыв повалил одно дерево, одно стало подать и зацепило еще одно дерево рядом, а потом стволы упали, немного задев лавку.

- Объем работ большой, но постараемся выполнить все работы как можно быстрее. Предварительно — в течение недели, - уточнили в городской администрации.

Распиловка упавших деревьев уже начата. Ельчан просят во время этих работ не гулять по парку.
2 772
#ветер #деревья #парк

Комментарии (2)

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Обьём большой

6 минут назад
Там работы от силы на полчаса.Позор.
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Коммунист

20 минут назад
Плоды ЕРовской стабильности)))
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