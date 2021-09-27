Ельчан просят не гулять в парке

Два сухих дерева рухнули на лавку от сильного ветра.

Сегодня сильный ветер повалил деревья в Петровском парке в Ельце. Как сообщили GOROD48 в администрации Ельца, порыв повалил одно дерево, одно стало подать и зацепило еще одно дерево рядом, а потом стволы упали, немного задев лавку.



- Объем работ большой, но постараемся выполнить все работы как можно быстрее. Предварительно — в течение недели, - уточнили в городской администрации.



Распиловка упавших деревьев уже начата. Ельчан просят во время этих работ не гулять по парку.