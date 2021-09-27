Происшествия
сегодня, 11:05
По факту массовой драки в Ельце полиция проводит проверку
В результате инцидента пострадал 22-летний мужчина.
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В социальных сетях появилось видео массовой драки в Ельце. На видео несколько человек дерутся у местного ТРЦ. Видео сопровождается ремаркой о, якобы, переделе сфер влияния этнических группировок.
Как сообщили GOROD48 в пресс службе УМВД России по Липецкой области, драка произошла еще 14 сентября. О ней в полицию сообщили очевидцы.
- Драка произошла между гражданами проживающими в Ельце и Елецком районе. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Участников драки доставили в отдел полиции. В результате инцидента пострадал 22-летний мужчина. Ему выдано направление на прохождение медосвидетельствования. В настоящее время проводится доследственная проверка по факту произошедшего, - сообщили в пресс службе УМВД России по Липецкой области.
Как сообщили GOROD48 в пресс службе УМВД России по Липецкой области, драка произошла еще 14 сентября. О ней в полицию сообщили очевидцы.
- Драка произошла между гражданами проживающими в Ельце и Елецком районе. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Участников драки доставили в отдел полиции. В результате инцидента пострадал 22-летний мужчина. Ему выдано направление на прохождение медосвидетельствования. В настоящее время проводится доследственная проверка по факту произошедшего, - сообщили в пресс службе УМВД России по Липецкой области.
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