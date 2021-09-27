Происшествия

сегодня, 11:05

По факту массовой драки в Ельце полиция проводит проверку

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#драка #Елец
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В результате инцидента пострадал 22-летний мужчина.

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В социальных сетях появилось видео массовой драки в Ельце. На видео несколько человек дерутся у местного ТРЦ. Видео сопровождается ремаркой о, якобы, переделе сфер влияния этнических группировок.

Как сообщили GOROD48 в пресс службе УМВД России по Липецкой области, драка произошла еще 14 сентября. О ней в полицию сообщили очевидцы.

- Драка произошла между гражданами проживающими в Ельце и Елецком районе. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Участников драки доставили в отдел полиции. В результате инцидента пострадал 22-летний мужчина. Ему выдано направление на прохождение медосвидетельствования. В настоящее время проводится доследственная проверка по факту произошедшего, - сообщили в пресс службе УМВД России по Липецкой области.
14 2497
#драка #Елец
1

Комментарии (14)

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Больше мигрантов ,

6 минут назад
жизнь веселее .....!
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Липецк

6 минут назад
Перри Мейсон, согласен
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Перри Мейсон

7 минут назад
Коммунист, не, в цивилизованных странах принято мачете использовать. Далеко нам ещё до цивилизованных странан
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Коммунист

13 минут назад
Наслаждайтесь, ельчанИ!)))
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Перри Мейсон

19 минут назад
Коммунист, полностью с вами согласен! Дружба народов- это прекрасно!
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Липецк

49 минут назад
В Ельце молодожены стреляют в центре города в день своей свадьбы из предмета похожего на автомат и на это никто не обращает внимание. Так что это нормально там
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Коммунист

52 минуты назад
911, Хотели как в "цивилизованных странах"?. Наслаждайтесь..
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Землянин

59 минут назад
Вся Группировка на одной бэхе приехала?
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Александр

сегодня, 11:39
911, Вы правы на все 100, согласен с Вами полностью.
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Местный

сегодня, 11:38
Эти люди уже чувствуют себя хозяевами в России. Дальше - хуже. Вот такая политика государства по отношению к своим гражданам.
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