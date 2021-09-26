Происшествия
сегодня, 09:02
Столкнувшиеся на улице Космонавтов автомобили сбили фонари со столба
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Днем 25 сентября в Липецке на улице Космонавтов у дома №16\1 в результате дорожной аварии пострадал фонарный столб.
Судя по записи камеры наблюдения один автомобиль въезжал во двор дома, в этом момент в него врезалась машина мчавшаяся по второстепенной дороге. После столкновения автомобили двигались еще несколько метров и первый автомобиль ударился в фонарный столб. Удар был такой сил, что со столба слетели круглые плафоны.
В момент аварии мимо столба шел мужчина, фонари не задели его чудом.
Судя по записи камеры наблюдения один автомобиль въезжал во двор дома, в этом момент в него врезалась машина мчавшаяся по второстепенной дороге. После столкновения автомобили двигались еще несколько метров и первый автомобиль ударился в фонарный столб. Удар был такой сил, что со столба слетели круглые плафоны.
В момент аварии мимо столба шел мужчина, фонари не задели его чудом.
Комментарии (13)
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Стажёр
Таран
Как-то так
Как-то так
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Ника
сноб
Мимоходом
Владимир
Да уж