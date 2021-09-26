Происшествия

сегодня, 09:02

Столкнувшиеся на улице Космонавтов автомобили сбили фонари со столба

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#Авария #ДТП
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Днем 25 сентября в Липецке на улице Космонавтов у дома №16\1 в результате дорожной аварии пострадал фонарный столб. 

Судя по записи камеры наблюдения один автомобиль въезжал во двор дома, в этом момент в него врезалась машина мчавшаяся по второстепенной дороге. После столкновения автомобили двигались еще несколько метров и первый автомобиль ударился в фонарный столб. Удар был такой сил, что со столба слетели круглые плафоны.

В момент аварии мимо столба шел мужчина, фонари не задели его чудом.
13 1167
#Авария #ДТП
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Комментарии (13)

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Стажёр

3 минуты назад
Как-то так, а разве в случае пересечения неравнозначных дорог не должно быть знака "уступи дорогу"?
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Таран

7 минут назад
Виноват водитель белой машины.но и на солярисе чудила летел как угорелый.
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Как-то так

9 минут назад
Ника, а видео запись выложить в соцсетях и вообще, данные соляриса в студию. Нужен общественный резонанс, тогда те, кто его отмазывал не будут рисковать своей работой и виновник (а солярис - виновник) понесет заслуженное наказание
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Как-то так

12 минут назад
Владимир, вы хотите сказать, что это перекресток равнозначных дорог??? Часто сталкиваюсь с такой ситуацией, поворачиваю с главной, по второстепенке едет овощ не пропуская, начинаю сигналить, рожа овоща искажается ненавистной гримасой, типа, "ЧО СИГНАЛИШЬ, ВИШЬ, Я ЕДУ". Практические все овощи возрастом 50+. как-то так.
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Первым 5 человеком скидка 50%.

17 минут назад
Наверное по второстипенке на распродажу памперсов гнал?
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Ника

20 минут назад
К сожалению, хорошие знакомые водителя на чёрном солярисе быстро все замяли. Мне, находящейся на пассажирском сидении в белой машине, хорошо влетело. Но он не виноват, нет. Не летел ни капли
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сноб

30 минут назад
Владимир, читай ПДД п.10.1
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Мимоходом

48 минут назад
А фонарному столбу оказали первую помощь? Госпитализация пострадавшему не понадобилась?
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Владимир

57 минут назад
сноб, забыл про помеху с права въезжающий во двор.
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Да уж

сегодня, 09:32
Понос,это такое дело,или в штаны,или в машину не сядешь год.Памперсы надо возить с собой.
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