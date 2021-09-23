Двоих 18-летних липчан осудили за кражу со стройплощадки ДК «НЛМК»

Похищенное они продали почти в 10 раз дешевле.

Приговором Левобережного районного суда Липецка за кражу материалов на сумму более 169 тысяч рублей со строительной площадки ДК «НЛМК» осуждены двое 18-летних липчан. Как рассказали GOROD48 в прокуратуре Липецкой области, 29 октября прошлого года около 23:30 у дома №33 на улице Боровая Липецка молодые люди договорились совершить кражу из строительных вагончиков на стройплощадке ДК «НЛМК» на проспекте Мира, 22.



30 октября среди ночи — в период с 2 часов ночи до 8 утра парни пришли к стройплощадке, перелезли через забор, проникли в первый вагончик и украли 120 метров кабеля стоимостью 1022 рубля за метр, ещё 100 метров кабеля по 374 рубля за метр. Во втором вагончике липчане поживились тремя гофрированными трубами на 687 рублей, 10 светодиодными прожекторами по 819 рублей каждый.



Похищенное парни сложили в принесённые с собой мешки. После они обожгли кабель в лесу на улице Зои Космодемьянской и сдали в скупку на той же улице, а остальное продали неустановленному лицу. Выручили при этом они всего 18 тысяч рублей, которые поделили.



Кроме того, один из этих парней 10 февраля пришёл к территории ООО «МТЦ-Эверест» на улице Ферросплавной, отогнул забор из сетки «рабица», пролез внутрь и похитил принадлежащие липчанину восемь алюминиевых бортов на полуприцеп на сумму 74 100 рублей. Каждый борт весил около 30 килограммов — все их молодой человек перенёс ближе к заправке, а потом спрятал в кустах на улице Передельческой. Причём перепрятывали алюминий они уже вместе с участником первой кражи, но тому друг сказал, что детали просто нашёл. 13 февраля пять бортов сдали в скупку металла на улице Предельческой за 6500 рублей, всего 500 из которых досталось тому, что ничего не знал о краже.



Вину подсудимые признали, но от дачи показаний отказались. В результате участника двух краж липчанина осудили за по пунктам «а», «б» и «в» части 2 статьи 158 УК РФ и путём частичного сложения наказаний приговорили к 400 часам обязательных работ, а его товарища осудили по пунктам «а», «б» части 2 статьи 158 УК РФ и приговорили к 360 часам обязательных работ.