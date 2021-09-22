После скандала в техникуме липчанам рассказали, куда жаловаться столкнувшимся с травлей

За помощью можно обратиться к психологу школы, в Центр «СемьЯ» или в Единую службу спасения 112.

Управление образования и науки Липецкой области подготовило скрипты-памятку о том, как действовать в подобной ситуации. «Руководство к действию» появилось неслучайно: накануне в регионе разразился скандал: драку между учащимися Липецкого техникума общественного питания сняли на видео и выложили в соцсети. Полное видео травли и избиения девушки , попавшее в сеть, длится более 11 минут. Потерпевшей наносят удары руками и ногами по ногам и голове, тянут её за волосы и даже душат кофтой. Полиция назначила потерпевшей девушке судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести нанесённых телесных повреждений, а в отношении родителей несовершеннолетних участников конфликта были составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Следственный комитет и прокуратура начали проверку по видеозаписи с дракой учащихся, а директор техникума Нина Белоусова в тот же день написала заявление об уходе по собственному желанию.

О ситуации следует сообщить директору или учителю, а если ребёнку нанесли физические травмы — нужно обращаться в полицию. Родителям советуют регулярно узнавать у ребёнка, как дела. А учителям — принять кодекс класса: не оскорблять, не исключать. Сообщать о проблеме и поддерживать друг друга, научить детей строить отношения в коллективе, не допускать даже мелких ссор.





Как сообщает пресс-служба Управления образования и науки Липецкой области, в России каждый третий ребёнок сталкивается с таким явлением, как буллинг и лишь каждый десятый родитель знает об этом.Буллинг (запугивание, травля, издевательство) — проявление физического или психологического насилия по отношению к другим. Липецким школьникам и учащимся советуют сохранять спокойствие, блокировать агрессора онлайн или в телефоне, сообщить о нападках родителям и учителю, не поддаваться на провокацию, собрать доказательства — фото, сообщения.За помощью можно обратиться к психологу школы, техникума или в Центр «СемьЯ» по телефонам 8 (4742) 28-40-45, 8-800-2000-122 или в Единую службу спасения 112.