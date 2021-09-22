Липчанку обокрали дважды за день

По пути из психдиспасера липчанин стал преступником. Мужчина за компанию приехал в учреждение, а на обратном пути нашел женский кошелек с паролем от банковской карты.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор мужчине, которого обвинили в краже. Липчанин не стал отрицать своей вины в хищении чужого аксессуара и денег с банковского счета.



Преступление было совершено днем 14 апреля. В этот день подсудимому позвонил приятель и предложил составить ему компанию в поездке в психоневрологический диспансер, где тому нужно было забрать справку. Подсудимый согласился. На обратном пути мужчина проходил мимо жилого дома. Возле подъезда он нашел синий женский кошелек. Внутри него была не только банковская карта, но и конверт с пин-кодом. И ни копейки наличными.



Подсудимый поспешил к ближайшему банкомату и снял со счета хозяйки кошелька 19 000 рублей. На телефон женщины стали приходить уведомления о списаниях, она сразу обратилась в полицию и в банк. Как потом рассказала потерпевшая, в ее кошельке была не только кредитка, но и 6 500 рублей наличными. Сам кошелек пропал, когда женщина находилась в частном медицинском учреждении на улице Калинина. Видимо, воришка на Соколе выбросил кошелек с картой, когда забрал наличные. А вот кредитка стала добычей уже второго преступника. Между двумя кражами не прошло более четырех часов.



На похитителя денег со счета полиция вышла быстро. Липчанин оформил явку с повинной и вернул потерпевшей 10 000 рублей.



Суд наказал липчанина шестью месяцами условного срока с аналогичным испытательным.