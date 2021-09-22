В России

32 минуты назад

ЦБ РФ усилит контроль за пополнением карт в банкоматах

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#банкомат #карта #наличные #ЦБ РФ

Банк России считает необходимым усилить контроль за пополнением карт через банкоматы.

Центробанк РФ считает необходимым усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных для борьбы с мошенничеством, - передает РБК.

Антифрод-процедуры и сейчас работают на стороне банка-получателя, - отмечает регулятор.

"Дополнительное внимание к антифрод-процедуре требуется в связи с тем, что злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы (банкоматы), в том числе с функцией приема наличных денежных средств. Таким образом, антифрод будет применяться ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы", - заявили в Банке России.

Российские банки возвращают мало похищенных средств, поскольку мошенники быстро выводят полученные деньги, - рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

"Банк даже ничего не может сделать, если они выведены. И клиент, только когда понимает, что он сделал, через некоторое время обращается в банк, а деньги уже давно не в этом банке", - отметила глава Центробанка.

Во втором квартале текущего года мошенники украли с банковских счетов россиян более 3 млрд рублей, совершив свыше 236,9 тысяч денежных переводов без согласия клиентов, - отмечает пресс-служба регулятора. Банки вернули только 7,4% украденных средств. Для хищения денег злоумышленники в основном использовали обманные методы — телефонные звонки или создание поддельных интернет-ресурсов.


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#банкомат #карта #наличные #ЦБ РФ

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