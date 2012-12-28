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В Следственном комитете предостерегает липчан: «Не верьте звонящим от имени сотрудников Следкома»
Происшествия
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12 минут назад
В Следственном комитете предостерегают липчан: «Не верьте звонящим от имени сотрудников Следкома»
В Следственном управлении СК России по Липецкой области обратили внимание жителей региона на вновь фиксируемые случаи телефонного мошенничества со стороны лиц, которые представляются сотрудниками следственного управления и требуют предоставить информацию о данных банковских карт, осуществить операции по снятию или переводу денежных средств.
СУ СК России по Липецкой области официально заявляет, что телефонные звонки от имени должностных лиц следственного управления с подобными просьбами - действия мошенников. Требования о перечислении денежных средств, операций по счетам, предоставлении данных банковских карт или счетов являются незаконными.
Следователи СК России, на которых возложены обязанности по проведению предварительного следствия, производят вызов граждан в порядке, установленном законодательством. При этом должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных и банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам.
Прежде чем выполнять какие – либо действия:
- убедитесь, что к вам обращаются должностные лица следственного управления. Для этого позвоните по телефонам дежурного сотрудника регионального СК России: 89107429827 или короткий номер 123.
- всегда набирайте номер следственного управления посредством нажатия на соответствующие клавиши на своем мобильном устройстве.
Ни в коем случае не осуществляйте ответный вызов на определившийся у вас номер, поскольку вы опять попадете на мошенников.
Не поддавайтесь уговорам, угрозам и влиянию телефонных мошенников и не переводите денежные средства на указанные ими счета.
Сообщайте о таких фактах в органы полиции», — сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
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