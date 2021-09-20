Дорогу на улице Железнодорожной обещают сделать в следующем году

Эта дорога включена в план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

- Пишем вам с последней надеждой, - сообщают липчане. - На улице Железнодорожной в Липецке дороги практически нет, одни ямы. Детям в школу ходить невозможно, а скоро дожди, некоторые ямы уже негде обходить. В департаменте дорог, куда писали, отписываются следующим годом, у них нет средств. Хотя бы временно положили срезанный асфальт…





















Как сообщили GOROD48 в пресс-служба администрации Липецка, дорога на улице Железнодорожной включена в план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году.











В редакцию GOROD48 на минувшей неделе обратились жители улицы Железнодорожной.- К сожалению, сейчас дорогу по улице Железнодорожной сделать не смогут, но в следующем году обещают комплексно и хорошо, - добавили в мэрии.