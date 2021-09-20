Общество

46 минут назад

Дорогу на улице Железнодорожной обещают сделать в следующем году

6 391
#дорога #благоустройство
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Дорогу на улице Железнодорожной обещают сделать в следующем году

Эта дорога включена в план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

В редакцию GOROD48 на минувшей неделе обратились жители улицы Железнодорожной.

- Пишем вам с последней надеждой, - сообщают липчане. - На улице Железнодорожной в Липецке дороги практически нет, одни ямы. Детям в школу ходить невозможно, а скоро дожди, некоторые ямы уже негде обходить. В департаменте дорог, куда писали, отписываются следующим годом, у них нет средств. Хотя бы временно положили срезанный асфальт…

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Как сообщили GOROD48 в пресс-служба администрации Липецка, дорога на улице Железнодорожной включена в план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году.

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- К сожалению, сейчас дорогу по улице Железнодорожной сделать не смогут, но в следующем году обещают комплексно и хорошо, - добавили в мэрии.
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#дорога #благоустройство
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Комментарии (6)

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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

9 минут назад
Украинскую на ЛТЗ что то делать не хотят , даже прокуратура им не указ.
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Видевший победу социализма

16 минут назад
Сема 7588, Макароны, мыло, папиросы... по талонам они сделают.
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Сема 7588

24 минуты назад
)))) теперь коммунисты победили , всё нам сделают )))
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Электорат

24 минуты назад
Нужно было перед выборами жалобы писать, теперь все....поздно. ЕР победила.
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Мимоходом

32 минуты назад
Вообще из ул. Зегеля сделали кормушку. Через некоторое время из-за жалоб скажет, что надо переделать, сделают проект с карманами для парковки за энное количество миллионов, которые потом пойдут также в распил.
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Мимоходом

36 минут назад
Ну да, ул. Зегеля была в худшем состоянии, ее надо было в первую очередь делать. А Железнодорожная еще потерпит.
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