Капуста в Липецкой области подорожала из-за неурожая

А вот морковь за месяц подешевела на 47%.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в августе согласно данным Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области в Липецкой области по отношению к предыдущему месяцу подешевели 12 социально значимых продуктов питания.



В Липецкой области морковь подешевела на 47,18%, картофель на 24,59%, лук репчатый на 8,23% .



На 0,06%-4,94% снизились цены на рыбу мороженую неразделанную, масло подсолнечное, куры охлажденные и мороженые, яйца куриные, соль поваренную пищевую, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, пшено, яблоки.



Выросла цена на капусту белокочанную на 7,91% из-за неурожая ранних сортов капусты. Цены на остальные продукты питания не изменились или изменились незначительно.



В нашем регионе зафиксированы самые низкие цены в ЦФО на сахар-песок, крупу гречневую-ядрицу, морковь.



Индекс потребительских цен на продовольственные товары в августе (к декабрю предыдущего года) в Липецкой области и составил 104,33%, по ЦФО 104,75%.