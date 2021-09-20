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Капуста в Липецкой области подорожала из-за неурожая

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#цены #торговля
Капуста в Липецкой области подорожала из-за неурожая

А вот морковь за месяц подешевела на 47%.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в августе согласно данным Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области в Липецкой области по отношению к предыдущему месяцу подешевели 12 социально значимых продуктов питания.

В Липецкой области морковь подешевела на 47,18%, картофель на 24,59%, лук репчатый на 8,23% .

На 0,06%-4,94% снизились цены на рыбу мороженую неразделанную, масло подсолнечное, куры охлажденные и мороженые, яйца куриные, соль поваренную пищевую, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, пшено, яблоки.

Выросла цена на капусту белокочанную на 7,91% из-за неурожая ранних сортов капусты. Цены на остальные продукты питания не изменились или изменились незначительно.

В нашем регионе зафиксированы самые низкие цены в ЦФО на сахар-песок, крупу гречневую-ядрицу, морковь.

Индекс потребительских цен на продовольственные товары в августе (к декабрю предыдущего года) в Липецкой области и составил 104,33%, по ЦФО 104,75%.
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#цены #торговля

Комментарии (2)

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Липчанин

8 минут назад
Да все выборы прошли можно и цены повышать! Погнали...
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Дачница

32 минуты назад
Это хорошо,что подорожала.А я свою ем бесплатно.Ленивые пусть платят,у них зарплаты в Липецке большие.
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