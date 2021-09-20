Доброе утро, Липецк!

Встречаем новую рабочую неделю. Сегодня, 20 сентября, в городе будет прохладно и дождливо. Начинается отопительный сезон. Медики просят липчан пройти короткий анонимный опрос. Экологи завершают прием заявок на установку контейнеров для сбора батареек. Сегодня еще можно успеть проголосовать за лучшего участкового.

Погода







Дороги



Продолжается ремонт улицы Волгоградской. Там убрали порядка 1,2 км старого полотна и приступили к укладке выравнивающего слоя асфальта. В планах – устройство верхнего. К ремонту еще девяти улиц, в том числе Талалихина, Невского и Энгельса, приступят в ближайшее время.



Яркая осень



Середина сентября — это не только хмурое небо, пронизывающий ветер и постоянное ожидание дождя. Посмотрите на яркую осень в объективе Полины.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Полина Рогачёва (@po.rogachyova)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Прививки на шоппинге



В понедельник мобильные пункты вакцинации будут работать в ТЦ «Ноябрьский» и в гипермаркете «Линия».







Горячие батареи



В понедельник в жилые дома начнут подачу отопления. Подавать тепло энергетики будут в соответствии с графиком в течение пяти дней. При возникновении проблем с подачей тепла стоит звонить в Единую диспетчерскую службу региона по бесплатному номеру 8(800)450-48-48 либо в управляющую компанию (её номер указан на квитанции по содержанию и ремонту жилья).



Кстати, в прошлом году отопительный сезон в Липецке начался 19 октября, завершился – 13 апреля.



Спасти планету



20 сентября в городском отделе охраны окружающей среды завершается прием заявок от школ, которые хотели бы установить у себя специализированный контейнер для накапливания отработанных элементов питания. Их принимают по электронной почте



А вы знали, что даже одна батарейка способна нанести серьёзный вред природе. Когда отработанный элемент питания попадает на свалку, его корпус подвергается коррозии. В результате, в окружающую среду сразу попадает несколько видов тяжелых металлов, среди которых свинец, кадмий и ртуть. Поэтому выбрасывать батарейки необходимо только в специальные контейнеры.



Лучший участковый



20 сентября завершается



Самый сильный



Сегодня в СК «Динамо» начинаются Всероссийские соревнования в честь благоверного князя Дмитрия Донского среди юношей и девушек (2006-2007, 2004-2005 г.р.), юниоров и юниорок (2002-2003 г.р.) по спортивной борьбе. Соревнования пройдут в дисциплинах «панкратион классический» и «панкратион традиционный». Спортивные сражения будут идти по 22 сентября.



Молодой лидер



В понедельник завершается прием заявок на участие «Молодой лидер города Липецка». Это открытый конкурс для лидеров нового поколения. В конкурсе могут принять проживающие в Липецке люди в возрасте 17-35 лет. Конкурс включает четыре тура: организационный, образовательный, реализация проекта и финал. Он состоится в декабре. Все подробности об участии можно узнать по телефону 239-646.



Ваше мнение



Региональное управление здравоохранения просит липчан поделиться своим мнением о вакцинации. Все желающие могут пройти короткий анонимный



Максимальное напряжение



Редкая книга может похвастаться тем, чем максимально держит внимание читателя до самой последней страницы. Мы сделали подборку произведений c нeoжидaнным финaлом.



Деннис Лихэйн, «Остров проклятых» (8+). На скалистом острове расположена лечебница для жестоких преступников с психическими отклонениями. Одна из заключённых пропала. Рейчел находилась в тюрьме за убийства детей. Детективы Чак и Тедди отправляются в это мрачное место, чтобы провести расследование. На остров обрушивается сумасшедший ураган, который отрезает его от внешнего мира. Пациенты лечебницы поднимают бунт, они все – опасные преступники. Обстановка с каждой минутой становится всё более зловещей.



Иэн Бэнкс, «Осиная фабрика» (12+). События книги происходят на небольшом острове Шотландии. Здесь вместе с отцом живёт странный парень Фрэнк. У него есть брат, который в настоящий момент находится по пути домой, он сбежал из психиатрической лечебницы. Эрик иногда звонит Фрэнку из телефонных автоматов и ведёт не совсем адекватные диалоги. А Фрэнк находится в ожидании его приезда, хотя до конца непонятно, хочет ли он этого или нет. Видно, что он любит брата, вспоминает многие моменты, но ведь Эрик – сумасшедший с садистскими наклонностями. До определённого времени он был хорошим и умным парнем. Если бы не тот случай…



«Цифровая крепость»(14+) - один из захватывающих романов Дэна Брауна. В нём переплетаются детектив и триллер, нашлось место и для любовной линии сюжета. События романа происходят стремительно, подчеркивая большую опасность и то, что дорога каждая минута. Это заставляет с упоением читать, раздумывая, чем же всё закончится. В центре событий – служба национальной безопасности Америки. Был убит один из её агентов. Перед смертью он создал особый шифр, который нельзя разгадать. Это не смогут сделать ни гениальные сотрудники, ни специальные компьютерные программы. АНБ ведёт тотальную слежку за людьми, тем самым нарушая их права и свободы. Важно, чтобы эта информация осталась в тайне. Все данные хранятся на том самом зашифрованном сверхкомпьютере.









Продолжается ремонт улицы Волгоградской. Там убрали порядка 1,2 км старого полотна и приступили к укладке выравнивающего слоя асфальта. В планах – устройство верхнего. К ремонту еще девяти улиц, в том числе Талалихина, Невского и Энгельса, приступят в ближайшее время.Середина сентября — это не только хмурое небо, пронизывающий ветер и постоянное ожидание дождя. Посмотрите на яркую осень в объективе Полины.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.В понедельник мобильные пункты вакцинации будут работать в ТЦ «Ноябрьский» и в гипермаркете «Линия».В понедельник в жилые дома начнут подачу отопления. Подавать тепло энергетики будут в соответствии с графиком в течение пяти дней. При возникновении проблем с подачей тепла стоит звонить в Единую диспетчерскую службу региона по бесплатному номеру 8(800)450-48-48 либо в управляющую компанию (её номер указан на квитанции по содержанию и ремонту жилья).Кстати, в прошлом году отопительный сезон в Липецке начался 19 октября, завершился – 13 апреля.20 сентября в городском отделе охраны окружающей среды завершается прием заявок от школ, которые хотели бы установить у себя специализированный контейнер для накапливания отработанных элементов питания. Их принимают по электронной почте ecology@cominfo.lipetsk.ru А вы знали, что даже одна батарейка способна нанести серьёзный вред природе. Когда отработанный элемент питания попадает на свалку, его корпус подвергается коррозии. В результате, в окружающую среду сразу попадает несколько видов тяжелых металлов, среди которых свинец, кадмий и ртуть. Поэтому выбрасывать батарейки необходимо только в специальные контейнеры.20 сентября завершается онлайн-голосование регионального этапа конкурса «Народный участковый». Липчанам предлагают отдать свой голос одному из 27 претендентов. В конкурсе принимают участие сотрудники органов внутренних дел, занимающие должности участковых уполномоченных полиции не менее трех лет, не имеющие наложенных дисциплинарных взысканий.Сегодня в СК «Динамо» начинаются Всероссийские соревнования в честь благоверного князя Дмитрия Донского среди юношей и девушек (2006-2007, 2004-2005 г.р.), юниоров и юниорок (2002-2003 г.р.) по спортивной борьбе. Соревнования пройдут в дисциплинах «панкратион классический» и «панкратион традиционный». Спортивные сражения будут идти по 22 сентября.В понедельник завершается прием заявок на участие «Молодой лидер города Липецка». Это открытый конкурс для лидеров нового поколения. В конкурсе могут принять проживающие в Липецке люди в возрасте 17-35 лет. Конкурс включает четыре тура: организационный, образовательный, реализация проекта и финал. Он состоится в декабре. Все подробности об участии можно узнать по телефону 239-646.Региональное управление здравоохранения просит липчан поделиться своим мнением о вакцинации. Все желающие могут пройти короткий анонимный опрос . В анкете всего четыре вопроса.Редкая книга может похвастаться тем, чем максимально держит внимание читателя до самой последней страницы. Мы сделали подборку произведений c нeoжидaнным финaлом.Деннис Лихэйн, «Остров проклятых» (8+). На скалистом острове расположена лечебница для жестоких преступников с психическими отклонениями. Одна из заключённых пропала. Рейчел находилась в тюрьме за убийства детей. Детективы Чак и Тедди отправляются в это мрачное место, чтобы провести расследование. На остров обрушивается сумасшедший ураган, который отрезает его от внешнего мира. Пациенты лечебницы поднимают бунт, они все – опасные преступники. Обстановка с каждой минутой становится всё более зловещей.Иэн Бэнкс, «Осиная фабрика» (12+). События книги происходят на небольшом острове Шотландии. Здесь вместе с отцом живёт странный парень Фрэнк. У него есть брат, который в настоящий момент находится по пути домой, он сбежал из психиатрической лечебницы. Эрик иногда звонит Фрэнку из телефонных автоматов и ведёт не совсем адекватные диалоги. А Фрэнк находится в ожидании его приезда, хотя до конца непонятно, хочет ли он этого или нет. Видно, что он любит брата, вспоминает многие моменты, но ведь Эрик – сумасшедший с садистскими наклонностями. До определённого времени он был хорошим и умным парнем. Если бы не тот случай…«Цифровая крепость»(14+) - один из захватывающих романов Дэна Брауна. В нём переплетаются детектив и триллер, нашлось место и для любовной линии сюжета. События романа происходят стремительно, подчеркивая большую опасность и то, что дорога каждая минута. Это заставляет с упоением читать, раздумывая, чем же всё закончится. В центре событий – служба национальной безопасности Америки. Был убит один из её агентов. Перед смертью он создал особый шифр, который нельзя разгадать. Это не смогут сделать ни гениальные сотрудники, ни специальные компьютерные программы. АНБ ведёт тотальную слежку за людьми, тем самым нарушая их права и свободы. Важно, чтобы эта информация осталась в тайне. Все данные хранятся на том самом зашифрованном сверхкомпьютере.