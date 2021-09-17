«Управляшка» почти два года не платила за холодную воду

Организация за это время накопила долгов почти на четверть миллиона рублей.

Региональный арбитражный суд рассмотрел иск энергетической компании в адрес управляющей компании «Звездная». Энергетики заключили с коммунальной компанией договор на поставку в обслуживаемые ею дома холодной воды, но платежей так и не увидели.



Как указано в материалах суда, 1 июля 2018 года между ресурсоснабжающей организацией и «УК «Звездная» был заключен договор на поставку холодной воды и прием сточных бытовых вод. Энергетики исправно поставляли воду во многоквартирные дома, а вот «управляшка» не спешила оплачивать услуги. В период с июля 2018 года по март 2020 года за коммунальной компанией образовался долг в 239 656 рублей. Из-за этого истец обратился к ответчику с требованием добровольной оплаты долга. Но претензия была оставлена без ответа и удовлетворения. Ненадлежащее обязательств по оплате послужило основанием для обращения в арбитраж.



Суд удовлетворил иск полностью. «Управляшке» придется заплатить за услуги, а также погасить судебные издержки.