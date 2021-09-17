Общество

сегодня, 10:51

«Управляшка» почти два года не платила за холодную воду

2 822
#долг #коммуналка
«Управляшка» почти два года не платила за холодную воду

Организация за это время накопила долгов почти на четверть миллиона рублей.

Региональный арбитражный суд рассмотрел иск энергетической компании в адрес управляющей компании «Звездная». Энергетики заключили с коммунальной компанией договор на поставку в обслуживаемые ею дома холодной воды, но платежей так и не увидели.

Как указано в материалах суда, 1 июля 2018 года между ресурсоснабжающей организацией и «УК «Звездная» был заключен договор на поставку холодной воды и прием сточных бытовых вод. Энергетики исправно поставляли воду во многоквартирные дома, а вот «управляшка» не спешила оплачивать услуги. В период с июля 2018 года по март 2020 года за коммунальной компанией образовался долг в 239 656 рублей. Из-за этого истец обратился к ответчику с требованием добровольной оплаты долга. Но претензия была оставлена без ответа и удовлетворения. Ненадлежащее обязательств по оплате послужило основанием для обращения в арбитраж.

Суд удовлетворил иск полностью. «Управляшке» придется заплатить за услуги, а также погасить судебные издержки.
2 822
#долг #коммуналка

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Викторм

47 минут назад
Что-то здесь нечисто. За два года очень другая сумма должна была быть. Оплата явно шла. Просто энергетики решили на числить еще.
ответить

Витек

48 минут назад
Компенсируют те тысячи кубов, что по всему городу неделями текут?
ответить

Еще в рубрике

Игорь Артамонов: «Почему в Грязях есть, а в Липецке нет»
#Грязи #благоустройство
7
Игорь Артамонов: «Почему в Грязях есть, а в Липецке нет»

45 минут назад

Общество
«Стальное дерево» подарило сельской детворе спортивную площадку
#стальное дерево
«Стальное дерево» подарило сельской детворе спортивную площадку

сегодня, 10:19

Общество
Оплатить проезд пока нельзя старыми транспортными картами
#оплата #проезд #транспорт
30
Оплатить проезд пока нельзя старыми транспортными картами

сегодня, 09:49

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
14
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
Под Липецком подорвали 6 килограмммов тротила
#уничтожение боеприпасов
Под Липецком подорвали 6 килограмммов тротила

вчера, 21:02

Общество
Липецкая вечЁрка: грибы-убийцы, начало отопительного сезона и космический фонтан
#вечЁрка
8
Липецкая вечЁрка: грибы-убийцы, начало отопительного сезона и космический фонтан

вчера, 20:21

Общество