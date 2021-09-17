В России
50 минут назад
В Новосибирске прямо на выборах умерла женщина
В Новосибирске на избирательном участке в школе №41 умерла женщина.
На избирательном участке в Кировском районе Новосибирска умерла 71-летняя женщина.
Медики 30 минут проводили реанимационные мероприятия, но сердце запустить не удалось.
Подробности о смерти женщины на избирательном участке на улице Зорге Тайге.инфо сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области. Она умерла на избирательном участке №1696 в Кировском районе.
"По информации УИК 1696, на участке скончалась женщина-избиратель. Женщина упала на избирательном участке. Фельдшер, которая там дежурит, сразу начала проводить первичные реанимационные мероприятия. По информации ССМП, вызов в скорую поступил в 10.51, в 11.00 бригада прибыла на место, констатировала остановку сердечной деятельности, в течение 30 минут проводила необходимые реанимационные мероприятия. К сожалению реанимировать женщину не удалось", - сообщили в региональном правительстве.
"Фельдшер, дежуривший на участке, начал оказывать помощь, бригада скорой помощи прибыла через 8-9 минут, продолжили реанимацию, но, к сожалению, спасти ее не удалось", — рассказала "Интерфаксу" главный врач региональной станции скорой помощи Ирина Большакова.
Врачи констатировали внезапную остановку сердца.
В России проходят трехдневные выборы в Государственную Думу, которые стартовали в пятницу, 17 сентября, и завершатся в воскресенье, 19 сентября. Первые избирательные участки в 8 часов утра по местному времени (23:00 по московскому времени) открылись на Чукотке и Камчатке. Центризбирком зарегистрировал для участия в выборах в Госдуму списки 14 партий, в составе которых в общей сложности 3812 кандидатов, - передает Lenta.ru.
Медики 30 минут проводили реанимационные мероприятия, но сердце запустить не удалось.
Подробности о смерти женщины на избирательном участке на улице Зорге Тайге.инфо сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области. Она умерла на избирательном участке №1696 в Кировском районе.
"По информации УИК 1696, на участке скончалась женщина-избиратель. Женщина упала на избирательном участке. Фельдшер, которая там дежурит, сразу начала проводить первичные реанимационные мероприятия. По информации ССМП, вызов в скорую поступил в 10.51, в 11.00 бригада прибыла на место, констатировала остановку сердечной деятельности, в течение 30 минут проводила необходимые реанимационные мероприятия. К сожалению реанимировать женщину не удалось", - сообщили в региональном правительстве.
"Фельдшер, дежуривший на участке, начал оказывать помощь, бригада скорой помощи прибыла через 8-9 минут, продолжили реанимацию, но, к сожалению, спасти ее не удалось", — рассказала "Интерфаксу" главный врач региональной станции скорой помощи Ирина Большакова.
Врачи констатировали внезапную остановку сердца.
В России проходят трехдневные выборы в Государственную Думу, которые стартовали в пятницу, 17 сентября, и завершатся в воскресенье, 19 сентября. Первые избирательные участки в 8 часов утра по местному времени (23:00 по московскому времени) открылись на Чукотке и Камчатке. Центризбирком зарегистрировал для участия в выборах в Госдуму списки 14 партий, в составе которых в общей сложности 3812 кандидатов, - передает Lenta.ru.