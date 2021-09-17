Происшествия

сегодня, 09:42

Нападение на посетителя кафе не завершилось уголовным делом

932
#кафе #газ
2

Инцидент не принес травм пострадавшему.

Загрузка плеера
Сотрудники отдела в полиции №8 вынесли отказное постановление по итогам проверки инцидента, произошедшего в районе площади Петра Великого в Липецке. Там в ночь на 29 июля посетителю кафе распылили в лицо газ из баллончика. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, уголовное дело не возбудили, так как при проверке выяснилось, что инцидент не принес вреда здоровью мужчине.

Напомним, на записи уличной камеры попали итоги инцидента. Около часа ночи 29 июля мужчина вышел к остановке «Нижний парк», шатаясь и держась руками за лицо. Корчась от боли, он присел на корточки, на помощь ему пришли полицейские. Они передали мужчину медикам.
932
#кафе #газ
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

1 минуту назад
Хороший газ, надо брать))
ответить

Еще в рубрике

Многодетная мать своровала детские вещи
#кража #магазин
Многодетная мать своровала детские вещи

10 минут назад

Происшествия
В Липецке после ДТП перевернулась на крышу и задымилась «Нива»
#ДТП
38
В Липецке после ДТП перевернулась на крышу и задымилась «Нива»

вчера, 20:51

Происшествия
В Липецке задержали подозреваемых в краже на 6 миллионов рублей
#кража
7
В Липецке задержали подозреваемых в краже на 6 миллионов рублей

вчера, 16:36

Происшествия
Ельчанин оставил телефон на лавочке и потерял деньги с банковского счета
#кража #банковская карта
11
Ельчанин оставил телефон на лавочке и потерял деньги с банковского счета

вчера, 15:16

Происшествия
Тело пропавшего липчанина почти месяц лежало в морге
#пропавшие без вести
8
Тело пропавшего липчанина почти месяц лежало в морге

вчера, 13:02

Происшествия
Пьющая мать — горе в семье: в Липецкой области вдову будут судить за жестокое обращение с сыном
#дети #жестокое обращение
16
Пьющая мать — горе в семье: в Липецкой области вдову будут судить за жестокое обращение с сыном

вчера, 12:52

Происшествия