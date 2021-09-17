Нападение на посетителя кафе не завершилось уголовным делом

Инцидент не принес травм пострадавшему.

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Сотрудники отдела в полиции №8 вынесли отказное постановление по итогам проверки инцидента, произошедшего в районе площади Петра Великого в Липецке. Там в ночь на 29 июля посетителю кафе распылили в лицо газ из баллончика. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, уголовное дело не возбудили, так как при проверке выяснилось, что инцидент не принес вреда здоровью мужчине.



Напомним, на записи уличной камеры попали итоги инцидента. Около часа ночи 29 июля мужчина вышел к остановке «Нижний парк», шатаясь и держась руками за лицо. Корчась от боли, он присел на корточки, на помощь ему пришли полицейские. Они передали мужчину медикам.