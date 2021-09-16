Коронавирус

59 минут назад

За сутки от COVID-19 вылечились 256 жителей Липецкой области

398
#коронавирус
За сутки от COVID-19 вылечились 256 жителей Липецкой области

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 50 023 случая новой коронавирусной инфекции, 43 760 человек выздоровели, в том числе 256 за последние сутки, 4 720 — лечатся, 1 543 человека умерли, в том числе 7 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 539 человек.

В больницах сегодня находятся 546 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 162 пациента с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 204 случая инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 114, на втором месте Грязинский район — 28, на третьем месте Липецкий район — 18. В Усманском районе — 12, в Добринском районе — 8, в Данковском районе — 7, в Задонском и Лев-Толстовском районах — по 4, в Воловском районе — 3, в Добровском и Хлевенском районах — по 2, в Чаплыгинском и Тербунском районах — по одному заболевшему.
398
#коронавирус

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

С начала эпидемии в Липецкой области выявили более 50 000 случаев COVID-19
#коронавирус
4
С начала эпидемии в Липецкой области выявили более 50 000 случаев COVID-19

сегодня, 11:38

Коронавирус
За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 112 человек
#коронавирус
3
За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 112 человек

вчера, 14:04

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 200 случаев COVID-19, 7 человек умерли
#коронавирус
22
За сутки в Липецкой области выявили 200 случаев COVID-19, 7 человек умерли

вчера, 11:19

Коронавирус
К больным COVID-19 сотрудники избиркома придут в защитных костюмах
#выборы #COVID-19
17
К больным COVID-19 сотрудники избиркома придут в защитных костюмах

вчера, 10:31

Коронавирус
Липецкий район на втором месте по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19
#коронавирус
10
Липецкий район на втором месте по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19

14.09.2021 16:34

Коронавирус
196 случаев коронавирусной инфекции выявлено в области за сутки
#коронавирус
3
196 случаев коронавирусной инфекции выявлено в области за сутки

14.09.2021 11:54

Коронавирус