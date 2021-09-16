За сутки от COVID-19 вылечились 256 жителей Липецкой области

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 50 023 случая новой коронавирусной инфекции, 43 760 человек выздоровели, в том числе 256 за последние сутки, 4 720 — лечатся, 1 543 человека умерли, в том числе 7 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 539 человек.

В больницах сегодня находятся 546 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 162 пациента с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 204 случая инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 114, на втором месте Грязинский район — 28, на третьем месте Липецкий район — 18. В Усманском районе — 12, в Добринском районе — 8, в Данковском районе — 7, в Задонском и Лев-Толстовском районах — по 4, в Воловском районе — 3, в Добровском и Хлевенском районах — по 2, в Чаплыгинском и Тербунском районах — по одному заболевшему.