На улице Баумана снесут киоски

Арбитражный суд удовлетворил исковое заявление управления имущественных и земельных отношений Липецкой области о демонтаже торговых павильонов.

В липецком арбитраже завершилось судебное разбирательство по иску регионального управления имущественных и земельных отношений Липецкой области к Липецкому областному союзу потребительской кооперации о сносе самовольных построек, расположенных на улице Баумана.



В 2008 году между сторонами процесса был заключен договор аренды земельного участка, который позднее, по истечении срока действия, был прекращен. Как указано в исковом заявлении, на улице Баумана союз кооперации самовольно поставил торговые павильоны. Но этот участок не был предоставлен для строительства объектов недвижимости, разрешение на строительство и ввод объектов в эксплуатацию отсутствует.



- Истец потребовал в месячный срок с момента вступления в силу судебного акта по делу освободить земельный участок от самовольных построек - трех торговых павильонов, - сообщили в пресс-службе регионального арбитража. - Суд удовлетворил иск.