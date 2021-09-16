сегодня, 11:58
На улице Баумана снесут киоски
Арбитражный суд удовлетворил исковое заявление управления имущественных и земельных отношений Липецкой области о демонтаже торговых павильонов.
В 2008 году между сторонами процесса был заключен договор аренды земельного участка, который позднее, по истечении срока действия, был прекращен. Как указано в исковом заявлении, на улице Баумана союз кооперации самовольно поставил торговые павильоны. Но этот участок не был предоставлен для строительства объектов недвижимости, разрешение на строительство и ввод объектов в эксплуатацию отсутствует.
- Истец потребовал в месячный срок с момента вступления в силу судебного акта по делу освободить земельный участок от самовольных построек - трех торговых павильонов, - сообщили в пресс-службе регионального арбитража. - Суд удовлетворил иск.
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