Общество

сегодня, 11:58

На улице Баумана снесут киоски

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#снос #киоск #аренда #суд
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На улице Баумана снесут киоски

Арбитражный суд удовлетворил исковое заявление управления имущественных и земельных отношений Липецкой области о демонтаже торговых павильонов.

В липецком арбитраже завершилось судебное разбирательство по иску регионального управления имущественных и земельных отношений Липецкой области к Липецкому областному союзу потребительской кооперации о сносе самовольных построек, расположенных на улице Баумана.

В 2008 году между сторонами процесса был заключен договор аренды земельного участка, который позднее, по истечении срока действия, был прекращен. Как указано в исковом заявлении, на улице Баумана союз кооперации самовольно поставил торговые павильоны. Но этот участок не был предоставлен для строительства объектов недвижимости, разрешение на строительство и ввод объектов в эксплуатацию отсутствует.

- Истец потребовал в месячный срок с момента вступления в силу судебного акта по делу освободить земельный участок от самовольных построек - трех торговых павильонов, - сообщили в пресс-службе регионального арбитража. - Суд удовлетворил иск.
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#снос #киоск #аренда #суд
1

Комментарии (4)

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Коммунист

28 минут назад
Ком Ментарий, я взяток не беру, ты меня знаешь
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Коммунист

29 минут назад
Россиянка, как где найти? У animal planet, это же очевидно
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Ком Ментарий

51 минуту назад
Просто не занесли кому надо.
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Россиянка

сегодня, 12:13
Взяла бы эту кошку домой,где её найти?
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