52 минуты назад
Успей получить новую профессию уже в этом году!
Едва ли найдется сфера рынка, на которую не повлияла пандемия. Потеря желаемого доход а и страх стать невостребованным на рынке труда вызвал большой интерес к освоению новых профессий и обучению.
В последние десятилетия не только на уровне региона, но и по всей стране существует дефицит специалистов в образовательных учреждениях и других социальных сферах. Также нуждается в квалифицированных специалистах активно развивающаяся фитнес-индустрия.
Получить новую квалификацию можно в родном городе. Удобная очно-заочная форма обучения позволяет при личном контакте с преподавателем понять нюансы приобретаемой профессии и получить помощь и поддержку наставника при трудоустройстве в дальнейшем.
Ориентируясь на запросы рынка труда,
научно-образовательный центр ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского разработал программы профессиональной переподготовки, которые пользуются популярностью уже не первый год:
• Логопедия (9 месяцев, 42 000 руб.)
• Специальная психология (9 месяцев, 42 000 руб.)
• Дефектология (9 месяцев, 52 000 руб.)
• Дизайн (9 месяцев, 41 000 руб.)
• Начальное образование (3 месяца, 20 000 руб.)
• Дошкольное образование (3 месяца, 20 000 руб.)
• Социология (3 месяца, 20 000 руб.)
• Социальная педагогика (1,5 месяца, 7 5000 руб.)
• Теория и методика оздоровительной и рекреативной физической культуры в условиях фитнес-центров (3 месяца, 20 000 руб.)
• Современные методы и технологии применения права (6 месяцев, 17 000 руб.
На обучение приглашаются граждане, имеющие диплом о высшем или среднеспециальном образовании.
Заявки принимаются до 1 октября!
Также открыт набор в группу подготовки абитуриентов к поступлению на направление «Изобразительное искусство» (с 1 ноября, 1600 руб. в месяц). Курсы помогут разобраться в тонкостях творческих испытаний и получить максимальные баллы на экзаменах.
Уточнить всю интересующую информацию и записаться на обучение можно по телефону: 328-396 или в сообщения https://vk.com/noc_lspu
PR