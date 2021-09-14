Успей получить новую профессию уже в этом году!

Едва ли найдется сфера рынка, на которую не повлияла пандемия. Потеря желаемого доход а и страх стать невостребованным на рынке труда вызвал большой интерес к освоению новых профессий и обучению.

В последние десятилетия не только на уровне региона, но и по всей стране существует дефицит специалистов в образовательных учреждениях и других социальных сферах. Также нуждается в квалифицированных специалистах активно развивающаяся фитнес-индустрия.

Получить новую квалификацию можно в родном городе. Удобная очно-заочная форма обучения позволяет при личном контакте с преподавателем понять нюансы приобретаемой профессии и получить помощь и поддержку наставника при трудоустройстве в дальнейшем.

Ориентируясь на запросы рынка труда, научно-образовательный центр ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского разработал программы профессиональной переподготовки, которые пользуются популярностью уже не первый год:

• Логопедия (9 месяцев, 42 000 руб.)

• Специальная психология (9 месяцев, 42 000 руб.)

• Дефектология (9 месяцев, 52 000 руб.)

• Дизайн (9 месяцев, 41 000 руб.)

• Начальное образование (3 месяца, 20 000 руб.)

• Дошкольное образование (3 месяца, 20 000 руб.)

• Социология (3 месяца, 20 000 руб.)

• Социальная педагогика (1,5 месяца, 7 5000 руб.)

• Теория и методика оздоровительной и рекреативной физической культуры в условиях фитнес-центров (3 месяца, 20 000 руб.)

• Современные методы и технологии применения права (6 месяцев, 17 000 руб.



На обучение приглашаются граждане, имеющие диплом о высшем или среднеспециальном образовании.

Заявки принимаются до 1 октября!



Также открыт набор в группу подготовки абитуриентов к поступлению на направление «Изобразительное искусство» (с 1 ноября, 1600 руб. в месяц). Курсы помогут разобраться в тонкостях творческих испытаний и получить максимальные баллы на экзаменах.

Уточнить всю интересующую информацию и записаться на обучение можно по телефону: 328-396 или в сообщения https://vk.com/noc_lspu

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