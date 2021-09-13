Координатор Липецкого отделения ЛДПР Анатолий Емельянов: «ЛДПР — это партия простых людей»

Липецкое региональное отделение ЛДПР всегда на слуху, независимо от близости выборов. А это говорит о регулярной активной работе партии, а не «маркетинговых» ходах перед приближением голосования. За последнее время аббревиатура ЛДПР не сходила с полос местных СМИ, а Телеграм-канал ЛДПР и вовсе один из самых интересных на региональном интернет-пространстве.

О самых громких событиях в жизни партии рассказал координатор Липецкого регионального отделения партии Анатолий Емельянов.



— Анатолий Викторович, на ваш взгляд, чем ЛДПР принципиально отличается от других партий, идущих на выборы?



— Те проблемы, которые озвучивают люди, выражаются в наших законодательных инициативах. ЛДПР — это оппозиционная партия, которая не только кричит и критикует, но и предлагает и реально делает. ЛДПР работает 365 дней в году, вне зависимости от того, приближаются ли выборы. За последние пять лет мы объездили практически все населённые пункты Липецкой области. Мы занимаемся реальной помощью людям. И по нашей статистике, в каждом третьем случае жалоба бывает обоснованной. У ЛДПР за последние годы — сотни решенных кейсов всевозможных проблем, и это при отсутствии распорядительных функций! Проблемы липчан мы решаем исключительно путём депутатских запросов, путём привлечения внимания. Зачастую это сказывается на нас: наших активистов притесняют.



— Как притесняют?



— Таких случаев много. Например, я три года назад, когда ушёл Артур Яськов, не получил мандат Липецкого областного Совета депутатов — в администрации сделали всё, чтобы мандат перешёл не мне — ярому критику областной власти, а Андрею Кочерову. Лично на меня возбуждали уголовное дело за препятствование работе избирательной комиссии в Добринском районе после выборов в Новочеркутинский сельский совет, когда мы заявили о нарушениях — заподозрили, что член комиссии что-то прячет. Ещё один пример с депутатом ЛДПР, который встал на защиту жителей частного сектора в переулке Яблочкина: с ним судился застройщик, который хотел взыскать миллион рублей за якобы нанесённый вред деловой репутации. За три года нам не согласовали ни одного митинга и пикета. Нашего юриста Дениса Власова пытались привлечь за распространение фейк-ньюс в связи с рассказанной им историей об острой нехватке мест в инфекционной больнице.



— Ваши инициативы власть берёт на вооружение?



— Регулярно! Например, в разгар локдауна, когда начались выплаты семьям с детьми, родители которых остались без работы, мы обратили внимание на то, что семьи предпринимателей остались за бортом. К нам обратилась мать-одиночка, которая торговала на рынке в Чаплыгине, а рынок был закрыт. И именно наше письмо повлияло на то, что эту категорию тоже включили в число получателей мер поддержки. А та самая женщина после этого случая вступила в ЛДПР, и теперь баллотируется от нашей партии, это Светлана Акимова.



— Какие у вас вообще взаимоотношения с действующей властью?



— Мы стараемся выстроить конструктивные отношения, но вот с другой стороны с политическими партиями пытаются взаимодействовать с позиции силы. Были упразднены списки в Липецкий городской Совет депутатов, в итоге получился монопарламент, потому что, на наш взгляд, выборы по одномандатным округам — это борьба кошельков и административного ресурса, которыми ни одна оппозиционная партия не обладает. Хотя на предыдущих выборах у ЛДПР был очень высокий показатель, мы впервые в истории занимали первые места на целых участках, и если были бы партийные списки, то городской Совет мог бы иметь четыре, а то и пять депутатов от ЛДПР! Но нас этой возможности лишили. В этом году проходили повторные выборы в Городской совет: ЛДПР предупреждало, что одномандатные округа — это постоянное вытягивание денег из бюджета на довыборы. Вот уже прошли довыборы в 35-м округе. Сейчас кто-то из действующих пройдет в областной Совет, в следующем году будут опять довыборы — и это нескончаемо. Если были бы партийные списки, этого не нужно было бы делать. Но власть боится представительства других партий, поэтому партийные списки отменили. С областным Советом та же история — партийные списки сократили в два раза. Подобные сигналы от власти нельзя воспринимать дружественными. На наш взгляд, в регионе отсутствует реальное взаимодействие власти с политическими партиями и вся деятельность чиновников сводится, по сути, либо в попытку подчинить другие партии, либо искоренить. Да, мы критикуем — но критикуем небезосновательно. И когда мы критикуем — мы предлагаем. Например, многое, что сделал губернатор Игорь Артамонов, было сделано с подачи ЛДПР.



— Например?



— Та же «прямая линия», которая недавно прошла. Это ЛДПР напомнила, что обещали её провести, и после этого на следующий день появился анонс, что она состоится 31 августа! ЛДПР отправила на «прямую линию» с Игорем Артамоновым три вопроса, и все они прозвучали. Это вопросы о домах на Осеннем проезде, Гагарина 151/153 (он был признан аварийным и его не расселяют), вопрос по дольщикам на Ударников, 24.



— Какие ещё громкие истории в последнее время появились в СМИ с подачи ЛДПР?



— Несколько историй с возможными врачебными ошибками — сейчас в них, в том числе в истории из роддома в Усмани, разбираются прокуратура, следственный комитет. Мы не следственный орган, но мы поднимаем больные вопросы, чтобы привлечь внимание к существующим проблемам. Мы подняли проблему улицы 40 лет Победы в Ельце — с неё сделали выезд на трассу «М-4» и весь поток фур теперь идёт по территории частного сектора. Жители — в постоянном стрессе: трясутся окна и стены, нет обочин и дети вынуждены ходить по дороге. Как депутат Елецкого городского Совета я взялся за решение этой проблемы — сейчас для жителей улицы созданы невыносимые условия, по моей инициативе, была организована встреча жителей с администрацией города и уже 14 сентября там состоится выездное заседание комиссии по дорожному движению, где будет принято решение в интересах жителей.



— В последнее время члены ЛДПР, в том числе бывшие лидеры регионального отделения, были замешаны в разных скандалах.



— ЛДПР — это партия обычных людей. Если вы посмотрите наши списки, то у нас нет ни одного представителя крупного бизнеса. Кандидаты от ЛДПР — это медики, педагоги, юристы, люди, занимающиеся малым и средним бизнесом, — это рядовые граждане, все из которых уже зарекомендовали себя как общественники, решали различные проблемы. Что касается скандальных личностей, которые когда-либо были в партии — то эти люди преследовали свои интересы. Но партия предъявляет определенные требования к своим кандидатам: у нас нет ни одного кандидата с судимостями, есть требования по возрасту и образованию, запрещено заниматься крупным бизнесом. ЛДПР гордится тем, что ни один из её (в том числе бывших) депутатов не поддержал пенсионную реформу, никогда не голосовал против интересов людей. ЛДПР за последние 5 лет нарастила и численность, и позиции в обществе. ЛДПР стала больше на слуху. Но ЛДПР — это не партия болтологии, это реально действующая оппозиция. Мы не обещаем, мы делаем, и все инициативы выражаем в наших законопроектах.



Программа ЛДПР состоит из 100 пунктов, она не меняется годами, и отражается в наших законопроектах. Мы говорим о засилье гастарбайтеров и о необходимости создания базы вакансий, предлагаем связать министерство образования с министерством труда, предлагаем в 3 раза поднять доходы медработников, установить МРОТ в размере 20 000 рублей, освободить предпринимателей от налоговой нагрузки в первые три года деятельности, восстановить заготконторы на селе. ЛДПР думает о людях.





Публикация изготовлена ООО «Курс», ИНН 4826048596, по заказу Избирательного объединения «Липецкое региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России». Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда Избирательного объединения «Липецкое региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России».



