В Липецкой области небольшой дождь и до +24

В ближайшие сутки отдаленное влияние на погоду в Липецкой области окажут фронты циклона, который проходит по северу Европейской территории России, двигаясь на восток, - местами возможен небольшой дождь.

Последующие двое суток будет преимущественно без осадков, усилится влияние антициклона, воздушные потоки с севера принесут похолодание. Среднесуточные температуры воздуха составят: 14 сентября – 16-18 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы, 15 и 16 сентября – 9-11 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 сентября в Липецкой области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от +9 до +14 градусов, днем будет от +19 до +24 градусов.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от +11 до +13 градусов, днем будет от +21 до +23 градусов.

День 14 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 0 градусов.