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В столкновении на трассе «Дон» погиб 15-летний мальчик

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#авария #ДТП
В столкновении на трассе «Дон» погиб 15-летний мальчик

За трое суток на дорогах области три человека погибли и 16 пострадали.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 11 сентября в Липецке на улице 9 Мая столкнулись автомобили »Киа Рио» и «Киа Крид». В аварии пострадали оба ваодителя и 15-летняя пассажирка «Киа Рио». 

В Данкове на улице Карла Маркса 46-летний водитель «ГАЗ-A22R33» допустил наезд на 65-летнего мужчину. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не понадобилась.  

В селе Большие Избищи Лебедянского района 74-летний велосипедист попал под автомобиль «Сузуки». Пожилой мужчина получил травму.

12 сентября, в Становлянском районе на трассе «Дон» съехал с дороги и опрокинулся автомобиль «Лада Гранта». 61-летний водитель автомобиля госпитализирован, его 54-летняя пассажирка погибла.

В Задонске на улице Ленина 23-летняя женщина, управляя  автомобилем «Киа Рио»  при движении задним ходом сбила 12-летнего велосипедиста. Мальчику оказали помощь в больнице.

В Ельце на улице Спутников 29-летний водитель «Киа Спортейдж» сбил в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода 11-летнего мальчика. Ребенок  госпитализирован. 
В селе Красное на улице Октябрьской 29-летняя женщина,  управляя автомобилем «ВАЗ-21102», сбила 51- летнего мужчину  и 55-летнюю женщину. С различными травмами пострадавшие госпитализированы.

В Задонском районе на трассе «Дон» 53-летний водитель автомобиля «БМВ» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Киа»,  под управлением 35-летней женщины. В ДТП погиб 15-летний пассажир «Киа», женщина-водитель госпитализирована. 

13 сентября в Задонском районе на трассе «Дон» врезался в барьерное ограждение автомобиль «Рено-Дастер». 34-летний водитель автомобиля погиб.
За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили   10926 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 41 водителя. 

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 9993 случая превышения скорости.
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#авария #ДТП

Комментарии (5)

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Ольга

13 минут назад
Царствие небесное
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Иван

37 минут назад
Кто не умер от ковида, добъет ДТП.
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Афанасий

51 минуту назад
15-летний юноша! Какой мальчик-парень !
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Одни

сегодня, 13:15
будут сбивать и жить ,а другие лежать в могиле , должна быть справедливость отомщения ,что бы лишивший жизни человека ,был наказан на всю жизнь и в обязательном порядке не имел права садится за руль !
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товарищ Поддорожный

сегодня, 11:51
Печальная, конечно, статистика! Но что поделать?! Это - жизнь!! Кто-то должен умирать, всем жить нельзя!!!
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