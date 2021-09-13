В столкновении на трассе «Дон» погиб 15-летний мальчик

За трое суток на дорогах области три человека погибли и 16 пострадали.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 11 сентября в Липецке на улице 9 Мая столкнулись автомобили »Киа Рио» и «Киа Крид». В аварии пострадали оба ваодителя и 15-летняя пассажирка «Киа Рио».



В Данкове на улице Карла Маркса 46-летний водитель «ГАЗ-A22R33» допустил наезд на 65-летнего мужчину. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не понадобилась.



В селе Большие Избищи Лебедянского района 74-летний велосипедист попал под автомобиль «Сузуки». Пожилой мужчина получил травму.



12 сентября, в Становлянском районе на трассе «Дон» съехал с дороги и опрокинулся автомобиль «Лада Гранта». 61-летний водитель автомобиля госпитализирован, его 54-летняя пассажирка погибла.



В Задонске на улице Ленина 23-летняя женщина, управляя автомобилем «Киа Рио» при движении задним ходом сбила 12-летнего велосипедиста. Мальчику оказали помощь в больнице.



В Ельце на улице Спутников 29-летний водитель «Киа Спортейдж» сбил в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода 11-летнего мальчика. Ребенок госпитализирован.

В селе Красное на улице Октябрьской 29-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ-21102», сбила 51- летнего мужчину и 55-летнюю женщину. С различными травмами пострадавшие госпитализированы.



В Задонском районе на трассе «Дон» 53-летний водитель автомобиля «БМВ» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Киа», под управлением 35-летней женщины. В ДТП погиб 15-летний пассажир «Киа», женщина-водитель госпитализирована.



13 сентября в Задонском районе на трассе «Дон» врезался в барьерное ограждение автомобиль «Рено-Дастер». 34-летний водитель автомобиля погиб.

За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 10926 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 41 водителя.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 9993 случая превышения скорости.

