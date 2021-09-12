В Липецке мотоциклист сбежал с места ДТП бросив байк, после того как сбил детскую коляску

Ребенок в коляске не пострадал. Мотоциклиста ищут.

Вчера на улице Неделина, в районе дома №20, на нерегулируемом пешеходном переходе мотоциклист зацепил переходящую дорогу 31-летнюю женщину с коляской. Колесом байка он задел колеса коляски, опрокинув ее. Мотоциклист с пассажиром стали извиняться перед женщиной, но, после того как увидели, что она вызывает полицию, бросили мотоцикл и сбежали с места ДТП.



- На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, полиции и медики. Женщину с ребенком доставили в больницу, и после осмотра отпустили домой. Ни 9-месяцный ребенок, ни его мама, к счастью, не пострадали. С места ДТП полицейские сняли отпечатки следов, изъяли мотоцикл, который оказался не зарегистрированным и без номеров. Поиски мотоциклиста ведутся, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.





