Происшествия

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В Липецке мотоциклист сбежал с места ДТП бросив байк, после того как сбил детскую коляску

22 2720
#ДТП
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В Липецке мотоциклист сбежал с места ДТП бросив байк, после того как сбил детскую коляску

Ребенок в коляске не пострадал. Мотоциклиста ищут.

Вчера на улице Неделина, в районе дома №20, на нерегулируемом пешеходном переходе мотоциклист зацепил переходящую дорогу 31-летнюю женщину с коляской.  Колесом байка он задел колеса коляски, опрокинув ее.  Мотоциклист с пассажиром стали извиняться перед женщиной, но, после того как увидели, что она вызывает полицию, бросили мотоцикл и сбежали с места ДТП.

- На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, полиции и медики.  Женщину с ребенком доставили в больницу, и после осмотра отпустили домой. Ни 9-месяцный ребенок, ни его мама, к счастью, не пострадали. С места ДТП полицейские сняли отпечатки следов,  изъяли мотоцикл, который оказался не зарегистрированным и без номеров. Поиски мотоциклиста ведутся, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.


22 2720
#ДТП
5

Комментарии (22)

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МИРОТВОРЕЦ

10 минут назад
мало деталей по существу в статье , сейчас и мопед с 50 кубиками для кого то мотоцикл , фото и подробности нужны
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А

14 минут назад
Где все эти мотодятлы? Что-то вас здесь не слышно? Обычно вы за своих дятлов одно место рвёте. Ау!!! Заступайтесь. Ждёмс
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Да уж

15 минут назад
А полиция здесь причём?, а куда ей звонить, если призошло дтп? Путину?
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не все так однозначно

17 минут назад
свой байк никто не бросит даже в гораздо более серьезной ситуации. значит дело было не в бобине.
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Сергей 13

20 минут назад
Там на "байке" название написано?
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Реальные кабаны

32 минуты назад
А там точно был не.. Мопед? За честь клуба можно и получить.. Так не хило))
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!

35 минут назад
Матерые байкеры залегли на дно.Наверное за пивасиком неслись.
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А полиция здесь причём?

44 минуты назад
тётка ещё бы в спортлото позвонила
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НС

51 минуту назад
опять наверное пальчиком погрозят и отпустят.... А очередной маленький мальчик лет эдак 29-30 будет и дальше носиться по городу пока кого-нибудь не убьет...
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Вика

57 минут назад
Как можно было зацепить женщину колесом? Значит, она уже пошла, куда он тогда ехал? Куда все водители так торопятся???
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