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вчера, 12:43
Пропавшую в Ленинградской области 10-летнюю девочку нашли в квартире 33-летнего мужчины
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Ранее с заявлением о пропаже ребенка в полицию обратился отец девочки.
В Санкт-Петербурге полицейские спасли из квартиры мужчины 10-летнюю девочку, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Накануне вечером поступило обращение от 46-летнего отца ребенка. Он заявил, что его дочь, живущая в доме в поселке Мыза-Ивановка Гатчинского района, после школы не вернулась домой, - передает РИА Новости.
Полиция изучила переписку школьницы в соцсетях и выяснила местонахождение подозреваемого.
В пресс-службе рассказали, что несовершеннолетняя некоторое время общалась с 33-летним местным жителем, который раньше не попадал в поле зрения органов. К нему направили сотрудников уголовного розыска, которые и нашли ее.
"По предварительным данным, злоумышленник угрожал и приставал к девочке, но благодаря оперативным действиям полицейских не успел причинить вред ребенку", — отмечается в сообщении.
Девочку передали родителям, мужчина доставлен в отделение, - сообщает пресс-служба ведомства.
СК РФ обнародовал кадры допроса педофила, заманившего к себе в квартиру 10-летнюю девочку из Ленинградской области. На вопрос, с какой целью задержанный присылал девочке фотографии в социальных сетях, он заявил, что ему "было интересно", - передает РЕН ТВ.
Накануне вечером поступило обращение от 46-летнего отца ребенка. Он заявил, что его дочь, живущая в доме в поселке Мыза-Ивановка Гатчинского района, после школы не вернулась домой, - передает РИА Новости.
Полиция изучила переписку школьницы в соцсетях и выяснила местонахождение подозреваемого.
В пресс-службе рассказали, что несовершеннолетняя некоторое время общалась с 33-летним местным жителем, который раньше не попадал в поле зрения органов. К нему направили сотрудников уголовного розыска, которые и нашли ее.
"По предварительным данным, злоумышленник угрожал и приставал к девочке, но благодаря оперативным действиям полицейских не успел причинить вред ребенку", — отмечается в сообщении.
Девочку передали родителям, мужчина доставлен в отделение, - сообщает пресс-служба ведомства.
СК РФ обнародовал кадры допроса педофила, заманившего к себе в квартиру 10-летнюю девочку из Ленинградской области. На вопрос, с какой целью задержанный присылал девочке фотографии в социальных сетях, он заявил, что ему "было интересно", - передает РЕН ТВ.
700