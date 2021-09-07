Происшествия
30 минут назад
Областной суд оправил в колонию мужчину, лишившего глаза работницу пивбара
Ранее Советский районный суд Липецка оставил его на свободе.
В июне в публикации «Липчанку лишили глаза в драке в пивном баре», GOROD48 рассказал жуткую историю, случившуюся в пивном магазине «Beer market» напротив мэрии Липецка. В ходе спровоцированного матерью 26-летнего Дениса Шашкина конфликта ее сын метнул в лицо 45-летней барменше Татьяне К. осколок керамической кружки. Женщине в итоге была причинена черепно-лицевая травма в виде контузии левого глазного яблока тяжелой степени, перелома костей носа, раны левого века, контузии переносицы. По выводам судмедэкспертов, потерпевшая получила тяжкий вред здоровью - у нее сохранилась лишь внешняя оболочка глазного яблока.
Покалечивший женщину парень отделался легким испугом. Так, предъявленное Денису Шашкину обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия»), предполагала лишение свободы на срок до 10 лет. Но судья Советского районного суда Липецка Виктория Губа приговорила подсудимого к 3 годам лишения свободы условно и выплате потерпевшей 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал частичное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, наличие у него малолетнего ребенка, возмещение причиненного преступлением материального ущерба. Денис Шашкин ранее не был судим. По месту жительства и месту службы характеризовался положительно. Учитывая совокупность этих обстоятельств, суд избрал подсудимому наказание, не связанное с изоляцией от общества.
Но Татьяна К. осталась недовольной приговором. И подала на него апелляционную жалобу. В ней потерпевшая и представитель гособвинения назвали приговор несправедливым, вследствие его чрезмерной мягкости. Татьяна К. попросила взять осужденного под стражу в зале суда и взыскать с него в ее пользу в счет компенсации причиненного ей морального вреда 1 миллион рублей.
Выслушав все стороны, коллегия по гражданским делам областного суда определила приговор Советского районного суда Липецка изменить. Осужденного взяли под стражу в зале суда, поскольку приговор ему изменили с условного на реальные три года лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима. А вот миллиона рублей потерпевшей взыскать с осужденного не удалось: апелляционная инстанция в этой части оставила в силе решение суда первой инстанции.
Покалечивший женщину парень отделался легким испугом. Так, предъявленное Денису Шашкину обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия»), предполагала лишение свободы на срок до 10 лет. Но судья Советского районного суда Липецка Виктория Губа приговорила подсудимого к 3 годам лишения свободы условно и выплате потерпевшей 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал частичное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, наличие у него малолетнего ребенка, возмещение причиненного преступлением материального ущерба. Денис Шашкин ранее не был судим. По месту жительства и месту службы характеризовался положительно. Учитывая совокупность этих обстоятельств, суд избрал подсудимому наказание, не связанное с изоляцией от общества.
Но Татьяна К. осталась недовольной приговором. И подала на него апелляционную жалобу. В ней потерпевшая и представитель гособвинения назвали приговор несправедливым, вследствие его чрезмерной мягкости. Татьяна К. попросила взять осужденного под стражу в зале суда и взыскать с него в ее пользу в счет компенсации причиненного ей морального вреда 1 миллион рублей.
Выслушав все стороны, коллегия по гражданским делам областного суда определила приговор Советского районного суда Липецка изменить. Осужденного взяли под стражу в зале суда, поскольку приговор ему изменили с условного на реальные три года лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима. А вот миллиона рублей потерпевшей взыскать с осужденного не удалось: апелляционная инстанция в этой части оставила в силе решение суда первой инстанции.
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