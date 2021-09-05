Культура
сегодня, 09:56
В честь 875-летия Ельца прошло шоу квадрокоптеров
1 400
Дроны раскрасили небо над площадью Победы и набережной реки Быстрая Сосна.
Загрузка плеера
В эти выходные Елец празднует 875-летие. Накануне в 22:00 над на площадью Победы и набережной реки Быстрая Сосна прошло шоу квадрокоптеров.
Шоу дронов продлилось около 15 минут, квадрокоптеры под музыку выстраивались в различные фигуры и символы, кроме того, они создали в небе надписи «Елец» и «875».
Напомним, День города в Ельце будут праздновать и сегодня. 5 сентября тематикой праздника будет «Елец будущего».
Сегодня в программе в детском парке им. Лесюка в 10:00 – спортивный праздник «Мы за здоровый образ жизни!», в 12:30 – пленэр «Елецкие этюды», в 14:30 – конкурс рисунков на асфальте «Мой город-моё настроение». В парке 40-летия Октября в 14:00 - конкурс граффити, в 15:00 – концертная программа танцевального ансамбля «DanceMix», в 21:00 - вечерний киносеанс. В Петровском парке с 16:00 до 20:00 будет организовано арт-пространство: художественные мастер-классы, выставки, шаржисты , в 21:00 - вечерний киносеанс. Драматический театр «Бенефис» ждёт в 12:00 и в 14:30: в рамках проекта «Всей семьёй в театр» будет работать театральная гостиная «Приключения Незнайки в Солнечном городе». На улице Мира с 10:00 до 22:00 будет работать выставка-ярмарка, с 17:00-21:00 гостей праздника ждёт анимационная программа (интерактивные площадки, фотозоны), с 17:00-20:00 - интерактивная выставка современных технологий. В сквере Пришвина с 10:00 до 20:00 будет работать ремесленный двор — там пройдут мастер-классы по кружевоплетению и другим народным ремеслам, а в сквере Бунина-Соломенцева с 18:00 до 20:00 — караоке-пространство.
На площади Ленина в 19:00 состоится концерт «Хора Турецкого», а в 21:00 на площади Победы и набережной реки быстрая Сосна – праздничный фейерверк.
Видео - instagram.com/sergey_mamtsev
Шоу дронов продлилось около 15 минут, квадрокоптеры под музыку выстраивались в различные фигуры и символы, кроме того, они создали в небе надписи «Елец» и «875».
Напомним, День города в Ельце будут праздновать и сегодня. 5 сентября тематикой праздника будет «Елец будущего».
Сегодня в программе в детском парке им. Лесюка в 10:00 – спортивный праздник «Мы за здоровый образ жизни!», в 12:30 – пленэр «Елецкие этюды», в 14:30 – конкурс рисунков на асфальте «Мой город-моё настроение». В парке 40-летия Октября в 14:00 - конкурс граффити, в 15:00 – концертная программа танцевального ансамбля «DanceMix», в 21:00 - вечерний киносеанс. В Петровском парке с 16:00 до 20:00 будет организовано арт-пространство: художественные мастер-классы, выставки, шаржисты , в 21:00 - вечерний киносеанс. Драматический театр «Бенефис» ждёт в 12:00 и в 14:30: в рамках проекта «Всей семьёй в театр» будет работать театральная гостиная «Приключения Незнайки в Солнечном городе». На улице Мира с 10:00 до 22:00 будет работать выставка-ярмарка, с 17:00-21:00 гостей праздника ждёт анимационная программа (интерактивные площадки, фотозоны), с 17:00-20:00 - интерактивная выставка современных технологий. В сквере Пришвина с 10:00 до 20:00 будет работать ремесленный двор — там пройдут мастер-классы по кружевоплетению и другим народным ремеслам, а в сквере Бунина-Соломенцева с 18:00 до 20:00 — караоке-пространство.
На площади Ленина в 19:00 состоится концерт «Хора Турецкого», а в 21:00 на площади Победы и набережной реки быстрая Сосна – праздничный фейерверк.
Видео - instagram.com/sergey_mamtsev
1 400
Еще в рубрике
24.08.2021 12:01Культура
Ч