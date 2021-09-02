В Липецке горели дом и сарай

За сутки в Липецкой области произошли 15 пожаров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, ночью 1 сентября в Липецке на улице Маяковского из-за короткого замыкания загорелись дом и сарай. Во время пожара сгорели крыша дома и полностью выгорел сарай.



Всего в этот день на территории региона зарегистрировано 15 пожаров. Все происшествия обошлись без пострадавших.



Вечером 31 августа в селе Паршиновка Добринского района загорелся жилой дом. Огонь уничтожил дом целиком.



- Пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.



В села Порой Добровского района вечером 31 августа горел сарай. Огонь, вызванный коротким замыканием, тушили два отделения пожарной охраны и трое участников добровольной пожарной дружины.



