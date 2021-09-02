Происшествия

55 минут назад

В Липецке горели дом и сарай

734
#МЧС #пожар
1
В Липецке горели дом и сарай

За сутки в Липецкой области произошли  15 пожаров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, ночью 1 сентября в Липецке  на улице Маяковского из-за короткого замыкания загорелись дом и сарай. Во время пожара сгорели крыша дома и полностью выгорел сарай.

Всего в этот день на территории региона зарегистрировано 15 пожаров. Все происшествия обошлись без пострадавших.

Вечером 31 августа в селе Паршиновка Добринского района загорелся жилой дом. Огонь уничтожил дом целиком. 

- Пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

В села Порой Добровского района вечером 31 августа горел сарай. Огонь, вызванный коротким замыканием, тушили два отделения пожарной охраны и трое участников добровольной пожарной дружины. 

734
#МЧС #пожар
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Форд» опрокинулся в кювет: пострадали три человека
#авария #ДТП
4
«Форд» опрокинулся в кювет: пострадали три человека

сегодня, 11:52

Происшествия
Мужчина пытался насильно утащить липчанку в кусты
#нападение
41
Мужчина пытался насильно утащить липчанку в кусты

сегодня, 11:23

Происшествия
Квартирный вопрос едва не довел до братоубийства
#ссора #жилье #поножовщина
4
Квартирный вопрос едва не довел до братоубийства

сегодня, 11:06

Происшествия
По факту приобретения сотрудником психбольницы квартиры у пациента возбуждено уголовное дело
#афера
13
По факту приобретения сотрудником психбольницы квартиры у пациента возбуждено уголовное дело

сегодня, 10:58

Общество
В утреннем ДТП на улице Горького пострадал 45-летний мужчина
#ДТП
11
В утреннем ДТП на улице Горького пострадал 45-летний мужчина

сегодня, 10:25

Происшествия
Двух женщин обокрали на рынках
#кража #рынок
4
Двух женщин обокрали на рынках

сегодня, 09:52

Происшествия