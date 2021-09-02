Дороги, обеспечение водой, благоустройство – как прошла прямая линия с губернатором Липецкой области

1660 обращений оставили липчане в адрес губернатора при подготовке к прямой линии с Игорем Артамоновым. В приоритете оказались темы дорог, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства. Также жители области спрашивали о социальной поддержке, школах, медицине, зарплатах и ценах.





Прямая линия губернатора Липецкой области прошла в последний день лета, 31 августа. Игорь Артамонов отвечал на вопросы липчан 1 час 49 минут, за это время он успел ответить на 45 вопросов – часть из них озвучил ведущий, также липчане спрашивали о наболевшем в формате видеообращений и по телефону во время прямого эфира.



Вступительное слово Игоря Артамонова стало констатацией той реальности, в которой мы живем уже больше полутора лет – сегодня, по его словам, в Липецкой области наметилась «слегка положительная тенденция» с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, медицинская сеть справляется с нагрузкой, к людям приходит понимание, что прививку делать необходимо. Глава региона не оставил без внимания вопрос о футбольных матчах, которые проводят без зрителей: «Думаю, в ближайшее время мы будем это решать. Потому что ковид, наверное, останется с нами надолго, нам надо с этим жить. Прислушиваться к мнению санитарных врачей нужно обязательно, но и жизнь не должна останавливаться». Он добавил, что после июньского рок-фестиваля надзор за ситуацией вели и Роспотребнадзор, и прокуратура – оказалось, что с момента проведения фестиваля заболели около 20 человек, которые были на фестивале. При том, что суточный прирост заболевших сегодня колеблется в границе 220-230 человек.



Накануне нового учебного года первые вопросы оказались про школу. Так, в День знаний открыли новую школу в Липецке и селе Пятницком Измалковского района. А что делать со старыми? Если школа требует полной реконструкции, не дешевле ли на ее месте построить новую? Губернатор объяснил – даже очень серьезный капитальный ремонт дешевле раз в пять, чем строительство нового здания. При этом, ремонты школ подразумевают и благоустройство пространства вокруг них. В качестве примера он привел школу в Ельце, которая после ремонта заметно обновится, на пришкольной территории возведут спортплощадку, обустроят зоны отдыха.



Губернатор обсудил ремонт и строительство объектов инфраструктуры. Липчане интересовались, какие методы существуют против подрядчиков, которые срывают сроки работ, в пример приводились улица Зегеля, сквер на улице Белана, площадь у Дворца спорта «Звездный». Игорь Артамонов отметил – у закона о торгах есть как положительный аспект, так и отрицательный. Потому произошла ситуация, когда на названные объекты зашел недобросовестный подрядчик. Но закон также предоставляет рычаги воздействия, хотя в некоторых случаях нужно время, чтобы добиться результата: «По моей информации, компанию внесли в реестр недобросовестных подрядчиков».



Тему благоустройства липчане начали с вопроса о состоянии Каменного лога – еще в 2017 году участок лога на улице Циолковского, где расположены многоэтажки и школа, забросили, благоустройство не завершили. Сегодня многие горожане называют лог в числе основных пространств Липецка, требующих внимания. Между тем, склон лога в этом месте разрушается. Проект благоустройства Каменного лога Игорь Артамонов охарактеризовал как наследство от предыдущего руководства, а стоимость сметных работ – завышенной и необоснованной. К сожалению, исправить ошибки одномоментно нельзя, но реконструкция лога уже стоит в планах. О благоустройстве в целом губернатор отозвался как о сфере, которая развивается – если несколько лет назад липчане не получали никаких наград за конкурсы по данной тематике, сейчас гранты на благоустройство привозят многие районы и муниципальные поселения.



Портят благоустроенный вид мешки с мусором, которые стоят у заборов в частном секторе. Сегодня для этой проблемы есть решение – липчанам предлагают взять бесплатно контейнеры, складировать мусор в них. Продолжением «мусорной» темы» стал вопрос о закрытии свалки в районе завода Центролит. По словам губернатора, рекультивации свалки планируется на конец следующего года. «Но прежде, чем закрыть эту свалку, мы должны создать технопарк и современный полигон, которые предполагают максимальную – в ряде случаев до 100% - переработку мусора. Сейчас мы определяем место, где появится экотехнопарк, с учетом всех экологических норм и требований».



Большое количество обращений касалось дорог. Губернатор привел цифры – если в 2019 году сделано почти 400 километров дорог, в 2020 – 530, в нынешнем году протяженность полотна составит 654 километра. А вот главам поселений стоит больше рассказывать жителям, почему для ремонта выбрали ту, а не другую дорогу.



Не обошлось без вопросов социальной защиты. Во время прямой линии мужчина рассказал, что его семье не один раз отказали в выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Губернатор пообещал разобраться с ситуацией, в непонятных случаях предложил звонить в единую диспетчерскую службу – ее специалисты помогут уточнить нюансы, которые касаются соцподдержки. Много обращений относилось к здравоохранению. Все еще остаются вопросы, связанные с долгим ожиданием скорой помощи. Глава региона отметил – ситуация заметно улучшилась по сравнению с прошлым годом, когда во время пика заболеваемости коронавирусом были жалобы на многочасовые ожидания медиков. Сегодня сроки ожидания сократились. Решить проблему помогает и пополнившийся автопарк – служба уже получила 42 автомобиля, 10 реанимобилей, планируется приобрести еще 60 машин. Липчане рассказали и о проблемах с обеспечением льготных лекарств.



С жалобой на то, что не может получить квартиру, к губернатору обратилась девушка-сирота. Сейчас она стоит в очереди на жилье, вынуждена снимать квартиру и совмещать учебу и работу, чтобы оплачивать найм и коммуналку. «Это один из больных вопросов, - отметил Игорь Артамонов. – Чтобы одновременно обеспечить сирот в Липецкой области положенными им по закону квартирами, требуется 3,5 миллиарда рублей. В федеральном центре мы обсуждали, можно ли создать отдельную программу по обеспечению сирот жильем, или, если сейчас такой закон невозможно принять на уровне страны – с такой проблемой сталкивается не только наша область – может ли регион взять целевой кредит. Тогда этот вопрос будет снят с повестки дня уже через 2-3 года».



Игорь Артамонов не согласился с утверждением одного из участников прямой линии, что цены на продукты в Липецке такие же, как в Москве, хотя уровень зарплат ниже. Кроме собственных наблюдений цен на рынках – например, помидоры в Москве оказались дороже в несколько раз – он привел в качестве доказательства данные статистики: в Липецкой области одна из самых дешевых продуктовых корзин. Отчасти это связано с тем, что регион в состоянии самостоятельно обеспечить себя всем необходимым – овощами, зерном, мясом. В ходе прямой линии губернатору пожаловались на низкий уровень зарплат. Глава региона напомнил – в области есть программы переобучения, соцконтракты на развитие собственного дела.



Жаркое лето обострило проблему с водоснабжением в сельской местности – эта тема остается актуальной. Одна из причин - часть соседей устанавливают у себя насосы, строят теплицы, используют для работ и отдыха общую воду, платят за нее по нормативу, а не счетчику. Добавляют напряжения ветхие сети, старые водонасосы. «Чтобы разобраться с сетями, мы увеличили финансирование в четыре раза. В некоторых районах ситуация перестала быть катастрофической, но работы в этом направлении еще много», - отметил Игорь Артамонов.



Все вопросы, поступившие на прямую линию губернатора, будут обработаны. С заявителями свяжутся профильные ведомства.

