Общество

41 минуту назад

Евгения Уваркина назвала рекордными количество отремонтированных в этом году дорог в Липецке

19 532
#Евгения Уваркина #благоустройство
3
Евгения Уваркина назвала рекордными количество отремонтированных в этом году дорог в Липецке

А уже в сентябре подрядчики начнут дорожные работы по планам следующего года.

Сегодня глава Липецка Евгения Уваркина побывала на трех объектах улично-дорожной сети города ремонтируемых по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Однако только лишь дорогами дело не обошлось.

Первым местом, которое осмотрела Евгения Уваркина, была улица Мичурина. Ее отремонтировали во внеочередном порядке за счет 100-миллионной субсидии от областной администрации, выделенной на ремонт дорог, которые стали объездными в связи с перекрытием движения на улице 50 лет НЛМК. Асфальт тут положили оперативно, и она стала настолько популярной у липчан, что на ней даже днем возникают заторы при выезде автомобилей на проспект Победы, а некоторые автомобилисты даже нарушают Правила.

0J2A1449.jpg

Депутат Липецкого горсовета Игорь Подзоров, в чей округ входит улица Мичурина, тут же попросил Евгению Уваркину благоустроить территорию вдоль длинного жилого дома №38А.

1.jpg

- Дорога сделана, и это прекрасно. Но люди, которые ходят по старенькой пешеходной дорожке вдоль нее, осенью и весной будут попадать под брызги воды из-под колес машин. Было бы лучше перенести пешеходную дорожку от дороги к дому № 38А. Жители района просят об этом.

- Конечно, это надо сделать. Мы поставим эту задачу на 2022 год. И тут еще нужно уличное освещение, - сказала глава Липецка.

По улице Мичурина глава Липецка в сопровождении Игоря Подзорова и своих подчиненных пошла к улице Ульяны Громовой. По пути на проспекте Победы в районе остановки «Улица Юных Натуралистов» мэр обратила внимание на очередную раскопку энергетиков, странный, опутанных срезанными проводами столб и несколько киосков и павильонов, к которым шел провод как раз через этот столб.

0J2A1601.jpg

- Это безобразие нужно убрать! - распорядилась Евгения Уваркина.

Глава Липецка дала своим подчиненным срок в несколько дней, чтобы убрать этот самый столб и, возможно, незаконную торговлю. А перейдя на другой сторону проспекта Победы, Евгения Уваркина обратила внимание на стоящую на островке из разбитой тротуарной плитки пивнушку. Оказалось, это строение незаконно. Почему оно до сих пор не снесено? Освободившееся место может занять законный нестационарный торговый объект.

06c4d9bc1199e09ee9d5709eb7f6d7cf.jpg

0J2A1626.jpg

Игорь Подзоров обратил внимание мэра на разбитую старую асфальтовую дорогу вдоль дома №14 по улице Юных Натуралистов.

- В следующем году эту дорожку надо заасфальтировать. Надо расходиться от благоустроенного пространства вширь, - дала поручение глава города председателю городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николаю Дергунову.

0J2A1647.jpg

А на углу улиц Юных Натуралистов и Ульяны Громовой мы встретили активного общественника Михаила Ларионова. Инвалид-колясочник пожаловался Евгении Уваркиной на общую неустроенность этого района города, в котором хаотично соседствуют строения частного сектора и новостройки-многоэтажки. Так, на месте пересечений автомобильных дорог на этих улицах - заполненная дождевой водой яма. Тут же – траншея энергетиков. Яме посреди дороги на улице Юных Натуралистов, по словам Ларионова, уже четыре недели.

3.jpg

- С нашей подачи за соблюдение сроков раскопок уже взялась прокуратура. Мы переняли опыт Москвы и Белгорода по раскопкам сетевых компаний. Мы решили отказаться от ранее существовавшей практики - продления сроков раскопок не будет. Поэтому в этом году управление главного смотрителя Липецка наложило несколько десятков штрафов на ресурсные организации, - сказал первый вице-мэр Константин Востриков.

- Тут небезопасно пешеходам, детям. Рядом - школа. Нужен лежачий полицейский, ограждения вдоль тротуара, - тут же, сориентировавшись в ситуации, обратилась с просьбами к мэру жена Михаила Ларионова.

Евгения Уваркина пообещала, что уже в этом году по улице Ульяны Громовой появится новая дорога. К концу октября.

- Уже в октябре? - обомлела не поверившая своему счастью женщина.

На улице Ульяны Громовой мэра возмутили кучи мусора у заборов частных домов.

4.jpg

- Я предлагаю проговорить с жителями частного сектора, - обратилась Евгения Уваркина к представителю департамента развития территорий мэрии. - К 10 сентября, к приходу подрядчика, тут все надо убрать. Траву скосить. Навести порядок. Нужно же повышать общую культуру!

- Было бы правильно, если бы на такие непорядки обращали внимание не только чиновники, но и общественность. Нужно убеждать людей прекращать свинячить за забором своего дома! Это недопустимо, - сказала мэр, на этот раз Михаилу Ларионову.

Улица Шевченко была последним объектом объезда мэра. И последней улицей, на которой в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Липецке кладут асфальт. Строители ООО «СДК» начали работать 8 августа, но дело явно идет к концу: на улице пахло гудроном, а свежий асфальт закатывали два катка. Ремонт обошелся мэрии в 8,1 млн рублей.

0J2A1775.jpg

0J2A1772.jpg

- В этом году мы выполнили действительно большой объем работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В Липецке отремонтированы 37 километров дорог, и подрядчикам останется всего ничего: к 1 сентября нанести разметку, установить дорожные знаки. И это - рекорд по сравнению с 2019 годом, когда в городе отремонтировали 22,5 километра дорог, - резюмировала глава Липецка.

Загрузка плеера


5.jpg

А Константин Востриков, куратор дорожных ремонтов, сообщил, что мэрия завершает торги на 100 млн рублей, полученных Липецком дополнительно в качестве приза за успехи в работе этого года. На эти деньги появятся новые дороги на городских окраинах и улицах частного сектора. На следующей неделе станут известны победители торгов, один из которых как раз будет асфальтировать улицу Ульяны Громовой.

Также первый вице-мэр сообщил, что впервые начаты торги по ремонтам объектов улично-дорожной сети, запланированных на 2022 год. А это - 22 дороги, на которые выделены более 700 млн рублей. Объекты разделены на 4 лота.

- Некоторые дороги из контрактов следующего года можно было бы начать ремонтировать уже в этом. Если подрядчики дадут гарантии, то в сентябре зайдут на некоторые такие объекты и что сдадут их к холодам, то пусть работают, - сказала глава Липецка.
19 532
#Евгения Уваркина #благоустройство
3

Комментарии (19)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ты чьих будешь?

4 минуты назад
Откуда строители, с массовки индийского кино?
ответить

Курятник

6 минут назад
Сколько сотен миллионов из этих бюджетных денег она положила на свои личные счета в офшорах? Вот главный вопрос. Остальное - сказки.
ответить

Косметолог

7 минут назад
Кожа в плачевном состоянии при миллионах упёртых из казны
ответить

губернатора

9 минут назад
Госпоже меру, "... даже губернатора высказался", моя, однако, не высказывался.
ответить

Боб

12 минут назад
Не знаю, что там закончено у заваркиной, но факт в том, что пол города сделано наполовину. Московская где уложили асфальт, где нет, космонавтов съезды хрен пойми какие, разметки нет. Недомэр подтвердила, в очередной раз, что она не может ничего довести до конца.
ответить

Красный перец чили

14 минут назад
Как же надоела это ложь и обман , блеф и хайп , мошенничество и жульничество и воровство и самое главное дел фактически ноль а блефу выгоны ....
ответить

Коммунист

14 минут назад
Как похорошел Липецк при Евгении Юрьевне!
ответить

Госпоже меру

16 минут назад
Почему ИНФИНИТИ ГРУППА выграла тендер и их допустили до торгов? Они вам давали слово что к дню города закончат реконстукцию улице ЗЕГЕЛЯ. Слово не содержали. Отказались от контракта 2 улиц. И опять они участвуют в тендере и выигрывают большой контракт. Даже губернатора высказался об их работе.
ответить

Украинец

17 минут назад
А мэр назвала рекордными провалы правления своей деятельности?
ответить

Самохвальство как образ жизни

18 минут назад
Зегеля и 50 лет Нлмк зависли лет на 100. Главное хапнуть а потом будь что будет
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Горизбирком Липецка подал сам на себя в суд!
#выборы
Горизбирком Липецка подал сам на себя в суд!

3 минуты назад

Общество
По номеру медали установили имя погибшего на войне долгоруковца
#память #поисковики
1
По номеру медали установили имя погибшего на войне долгоруковца

15 минут назад

Общество
В Диком и Левобережье отключат холодную воду
#отключения
1
В Диком и Левобережье отключат холодную воду

21 минуту назад

Общество
Памятный знак летчикам строители используют, как вешалку
#памятник #летчики
1
Памятный знак летчикам строители используют, как вешалку

26 минут назад

Общество
В Липецке торжественные линейки 1 сентября пройдут только для учеников первых и одиннадцатых классов
#День знаний
9
В Липецке торжественные линейки 1 сентября пройдут только для учеников первых и одиннадцатых классов

сегодня, 14:32

Общество
Половину дорожных ремонтов в 2022 году в Липецке сделает одна компания
#дороги #ремонт #тендер
18
Половину дорожных ремонтов в 2022 году в Липецке сделает одна компания

сегодня, 12:41

Общество