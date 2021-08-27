Евгения Уваркина назвала рекордными количество отремонтированных в этом году дорог в Липецке

А уже в сентябре подрядчики начнут дорожные работы по планам следующего года.

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Сегодня глава Липецка Евгения Уваркина побывала на трех объектах улично-дорожной сети города ремонтируемых по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Однако только лишь дорогами дело не обошлось.Первым местом, которое осмотрела Евгения Уваркина, была улица Мичурина. Ее отремонтировали во внеочередном порядке за счет 100-миллионной субсидии от областной администрации, выделенной на ремонт дорог, которые стали объездными в связи с перекрытием движения на улице 50 лет НЛМК. Асфальт тут положили оперативно, и она стала настолько популярной у липчан, что на ней даже днем возникают заторы при выезде автомобилей на проспект Победы, а некоторые автомобилисты даже нарушают Правила.Депутат Липецкого горсовета Игорь Подзоров, в чей округ входит улица Мичурина, тут же попросил Евгению Уваркину благоустроить территорию вдоль длинного жилого дома №38А.- Дорога сделана, и это прекрасно. Но люди, которые ходят по старенькой пешеходной дорожке вдоль нее, осенью и весной будут попадать под брызги воды из-под колес машин. Было бы лучше перенести пешеходную дорожку от дороги к дому № 38А. Жители района просят об этом.- Конечно, это надо сделать. Мы поставим эту задачу на 2022 год. И тут еще нужно уличное освещение, - сказала глава Липецка.По улице Мичурина глава Липецка в сопровождении Игоря Подзорова и своих подчиненных пошла к улице Ульяны Громовой. По пути на проспекте Победы в районе остановки «Улица Юных Натуралистов» мэр обратила внимание на очередную раскопку энергетиков, странный, опутанных срезанными проводами столб и несколько киосков и павильонов, к которым шел провод как раз через этот столб.- Это безобразие нужно убрать! - распорядилась Евгения Уваркина.Глава Липецка дала своим подчиненным срок в несколько дней, чтобы убрать этот самый столб и, возможно, незаконную торговлю. А перейдя на другой сторону проспекта Победы, Евгения Уваркина обратила внимание на стоящую на островке из разбитой тротуарной плитки пивнушку. Оказалось, это строение незаконно. Почему оно до сих пор не снесено? Освободившееся место может занять законный нестационарный торговый объект.Игорь Подзоров обратил внимание мэра на разбитую старую асфальтовую дорогу вдоль дома №14 по улице Юных Натуралистов.- В следующем году эту дорожку надо заасфальтировать. Надо расходиться от благоустроенного пространства вширь, - дала поручение глава города председателю городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николаю Дергунову.А на углу улиц Юных Натуралистов и Ульяны Громовой мы встретили активного общественника Михаила Ларионова. Инвалид-колясочник пожаловался Евгении Уваркиной на общую неустроенность этого района города, в котором хаотично соседствуют строения частного сектора и новостройки-многоэтажки. Так, на месте пересечений автомобильных дорог на этих улицах - заполненная дождевой водой яма. Тут же – траншея энергетиков. Яме посреди дороги на улице Юных Натуралистов, по словам Ларионова, уже четыре недели.- С нашей подачи за соблюдение сроков раскопок уже взялась прокуратура. Мы переняли опыт Москвы и Белгорода по раскопкам сетевых компаний. Мы решили отказаться от ранее существовавшей практики - продления сроков раскопок не будет. Поэтому в этом году управление главного смотрителя Липецка наложило несколько десятков штрафов на ресурсные организации, - сказал первый вице-мэр Константин Востриков.- Тут небезопасно пешеходам, детям. Рядом - школа. Нужен лежачий полицейский, ограждения вдоль тротуара, - тут же, сориентировавшись в ситуации, обратилась с просьбами к мэру жена Михаила Ларионова.Евгения Уваркина пообещала, что уже в этом году по улице Ульяны Громовой появится новая дорога. К концу октября.- Уже в октябре? - обомлела не поверившая своему счастью женщина.На улице Ульяны Громовой мэра возмутили кучи мусора у заборов частных домов.- Я предлагаю проговорить с жителями частного сектора, - обратилась Евгения Уваркина к представителю департамента развития территорий мэрии. - К 10 сентября, к приходу подрядчика, тут все надо убрать. Траву скосить. Навести порядок. Нужно же повышать общую культуру!- Было бы правильно, если бы на такие непорядки обращали внимание не только чиновники, но и общественность. Нужно убеждать людей прекращать свинячить за забором своего дома! Это недопустимо, - сказала мэр, на этот раз Михаилу Ларионову.Улица Шевченко была последним объектом объезда мэра. И последней улицей, на которой в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Липецке кладут асфальт. Строители ООО «СДК» начали работать 8 августа, но дело явно идет к концу: на улице пахло гудроном, а свежий асфальт закатывали два катка. Ремонт обошелся мэрии в 8,1 млн рублей.- В этом году мы выполнили действительно большой объем работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В Липецке отремонтированы 37 километров дорог, и подрядчикам останется всего ничего: к 1 сентября нанести разметку, установить дорожные знаки. И это - рекорд по сравнению с 2019 годом, когда в городе отремонтировали 22,5 километра дорог, - резюмировала глава Липецка.А Константин Востриков, куратор дорожных ремонтов, сообщил, что мэрия завершает торги на 100 млн рублей, полученных Липецком дополнительно в качестве приза за успехи в работе этого года. На эти деньги появятся новые дороги на городских окраинах и улицах частного сектора. На следующей неделе станут известны победители торгов, один из которых как раз будет асфальтировать улицу Ульяны Громовой.Также первый вице-мэр сообщил, что впервые начаты торги по ремонтам объектов улично-дорожной сети, запланированных на 2022 год. А это - 22 дороги, на которые выделены более 700 млн рублей. Объекты разделены на 4 лота.- Некоторые дороги из контрактов следующего года можно было бы начать ремонтировать уже в этом. Если подрядчики дадут гарантии, то в сентябре зайдут на некоторые такие объекты и что сдадут их к холодам, то пусть работают, - сказала глава Липецка.