Евгения Уваркина: «Мы попали в беспрецедентную ситуацию»

Руководители мэрии встретились с владельцами квартир аварийного дома на Осеннем проезде и развеяли опасения переселенцев. Ситуация оказалась непростой, но администрация готова исполнить свои обязательства быстро и по закону.

В администрации Липецка состоялась встреча с владельцами квартир дома №2 по Осеннему проезду. Этот многоквартирный дом признан аварийным. Состояние перекрытий в «хрущевке» представляет опасность для ее жильцов. Дом быстро расселили. Сейчас жильцы или проживают в маневренном фонде, или снимают квартиры, или живут у родственников. Все владельцы квартир ждут скорейшего переселения в новые квартиры. Городская администрация готова все сделать как можно быстрее, но с соблюдением законности процедур.- Ситуация с домом №2 на Осеннем проезде разительно отличается от стандартной ситуации по жителям, которые подпадают под программу переселения из аварийного ветхого жилья. Здесь жители столкнулись с тем, что из-за угрозы обрушения дома мы обязаны их переселить. Безусловно, сейчас все жители опасного дома расселены. Безусловно, это определенный дискомфорт. Мы сейчас по сути попали в беспрецедентную ситуацию, - оценивает положение глава администрации Липецка Евгения Уваркина. - Губернатор выделил средства из резервного фонда, они до нас уже доведены. Но мы обязаны соблюсти все законные требования процедуры. Жителям Осеннего,2 предложено три варианта.Все три варианта получения нового жилья или денежной компенсации за него подробно объяснили на встрече собственникам.Первый вариант: написать заявление для проведения оценки выкупной стоимости жилья. Обычно эта оценка готовится в течение двух недель. Ее выполняют независимые эксперты. При оценке выкупной стоимости жилья эксперты ориентируются на реальные рыночные цены по аналогичным предложениям. Если результат оценки устраивает собственника, то администрация в кратчайшие сроки переводит ему положенную сумму. Дальше получатель приобретает жилье там, где ему хочется.- Результаты оценки по 32 квартирам, собственники которых написали заявление на проведение процедуры, станут известны уже 3 сентября, - рассказала Евгения Уваркина. - Мы ждем заявлений и от других собственников.Второй вариант: приобретение жилья на первичном рынке. Здесь уже выполнена проработка предложений застройщиков. Собственникам квартир на Осеннем проезде,2 рассказали, какие варианты есть на рынке. Часть домов, которые попадают под критерии площади и стоимости, должны быть сданы до конца 2021 года. Часть — в первом полугодии 2022 года.- В этом случае людям придется прожить этот период ожидания там, где они сегодня живут, - уточнила Евгения Уваркина.Третий вариант: приобретение жилья на вторичном рынке. Здесь ключевая особенность — не соответствие желаний жильцов реальным предложениям. Многих не устраивает перспектива сохранить метраж и количество комнат, но переселиться в 50-60-летний дом. Да еще и в жилье без ремонта. Администрация гарантирует, что собственники не въедут в квартиры с голыми стенами: в новом жилье сделают необходимый ремонт. Кроме того, жильцы боятся, что мэрия купит не ту квартиру, которую они хотят. Все квартиры будут приобретаться по законной процедуре — аукциону.Сами собственники квартир предложили еще два варианта, которые не соответствуют действующему законодательству. Первый — разделить все выделенные 217 млн рублей на 62 квартиры, выдать деньги на руки и закрыть вопрос. Второй — вернуться в здание, которое может в любой момент сложиться как карточный домик, и ждать, пока мэрия не построит жильцам новый дом.- Сейчас у собственников квартир есть страхи и сомнения. Мы готовы разъяснять все детали необходимое количество раз. У нас создан чат, который пополняется актуальной информацией. Наша задача — максимально объяснить всю процедуру, понимая дискомфорт людей. Я уверена, что уже на следующей неделе у нас будут первые результаты по динамике процесса. И это позволит в целом успокоиться, поверить. Обидно, что пока наши усилия остаются без отклика, без доверия. Нужно переступить через этот рубеж, тогда у жильцов появится уверенность в разрешимости ситуации, - прогнозирует Евгения Уваркина.Ситуация каждого собственника рассматривается индивидуально. После того, как люди получат деньги или новое жилье, будет решаться вопрос о сносе аварийного дома.