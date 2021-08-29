Более 4,5 тысяч жителей Липецкой области лечатся от COVID-19 дома

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 46 448 случаев новой коронавирусной инфекции, 39 729 человек выздоровели, в том числе 210 за последние сутки, 5 320 — лечатся, 1 399 человек умерли, в том числе 8 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 384 человека.

В больницах сегодня находятся 780 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 540 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 214 случаев инфицирования коронавирусом. Только четверть из них в Липецке — 53, на втором месте по количеству заболевших оказался Елец — 37, на третьем Грязинский район — 21. В Хлевенском и Тербунском районах — по 20, в Краснинском и Лебедянском районах — по 13, в Задонском районе — 10, в Воловском районе — 8, в Усманском районе — 7, в Данковском и Становлянском районах — по 4, в Елецком районе — 3, в Добринском районе — один заболевший.