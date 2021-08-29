Происшествия

38 минут назад

В центре Липецка в иномарке разбили стекла

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#разбитые стекла
В центре Липецка в иномарке разбили стекла

ЧП произошло минувшей ночью.

Во дворе дома № 32 на улице Фрунзе неизвестные разбили заднее стекло автомобиля «Ауди».

— В полицию обратился владелец иномарки, который накануне вечером оставил машину рядом с домом. Утром обнаружил повреждение. Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
2 565
#разбитые стекла

Комментарии (2)

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не убедил

21 минуту назад
Вот даже если бы пошёл голосовать, за Тарасенко не проголосовал бы ни при каком условии. Каждый день им на мозги капают, а написать пол новостью ничего нельзя, мол, голосуйте и не мычите. Да вот хрен там.
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шизанутый пролетарий

26 минут назад
" Сегодня ночью я 3 шины проколол, так полегчало-без снотворного уснул".
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