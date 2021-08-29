В центре Липецка в иномарке разбили стекла

ЧП произошло минувшей ночью.

Во дворе дома № 32 на улице Фрунзе неизвестные разбили заднее стекло автомобиля «Ауди».



— В полицию обратился владелец иномарки, который накануне вечером оставил машину рядом с домом. Утром обнаружил повреждение. Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.