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Штраф за нарушение тишины автомобилистами в Москве хотят увеличить
Власти Москвы планируют внести в городскую думу проект закона об ответственности за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами, штраф предлагают повысить в 10 раз. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте, передает Интерфакс.
«В ближайшее время внесем в городскую Думу проект городского закона за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами. Необходимо установить минимальный штраф пять тысяч рублей», — предложил Собянин.
По мнению градоначальника, существующий на данный момент штраф в 500 рублей недостаточен для владельцев автомобилей и мотоциклов. Кроме того, он отметил, что транспортные средства нарушителей нужно будет эвакуировать на штрафстоянку для осмотра. Он считает, что это станет дополнительной мерой наказания для автовладельцев.
Помимо ужесточения городского законодательства, власти Москвы планируют направить предложение об усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами в Госдуму.
«В ближайшее время внесем в городскую Думу проект городского закона за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами. Необходимо установить минимальный штраф пять тысяч рублей», — предложил Собянин.
По мнению градоначальника, существующий на данный момент штраф в 500 рублей недостаточен для владельцев автомобилей и мотоциклов. Кроме того, он отметил, что транспортные средства нарушителей нужно будет эвакуировать на штрафстоянку для осмотра. Он считает, что это станет дополнительной мерой наказания для автовладельцев.
Помимо ужесточения городского законодательства, власти Москвы планируют направить предложение об усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами в Госдуму.