В России

сегодня, 14:28

Штраф за нарушение тишины автомобилистами в Москве хотят увеличить

94
Власти Москвы планируют внести в городскую думу проект закона об ответственности за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами, штраф предлагают повысить в 10 раз. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте, передает Интерфакс.

«В ближайшее время внесем в городскую Думу проект городского закона за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами. Необходимо установить минимальный штраф пять тысяч рублей», — предложил Собянин.

По мнению градоначальника, существующий на данный момент штраф в 500 рублей недостаточен для владельцев автомобилей и мотоциклов. Кроме того, он отметил, что транспортные средства нарушителей нужно будет эвакуировать на штрафстоянку для осмотра. Он считает, что это станет дополнительной мерой наказания для автовладельцев.

Помимо ужесточения городского законодательства, власти Москвы планируют направить предложение об усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами в Госдуму.
94

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В школах 1 сентября будут усилены противоэпидемиологические меры
В школах 1 сентября будут усилены противоэпидемиологические меры

6 минут назад

В России
В поезде «Анапа — Екатеринбург» умерла девочка
В поезде «Анапа — Екатеринбург» умерла девочка

24 минуты назад

В России
Филиал Эрмитажа откроют в Москве
Филиал Эрмитажа откроют в Москве

33 минуты назад

В России
Блогера ждёт суд за распространение фейков о разработке вакцины от ковида
Блогера ждёт суд за распространение фейков о разработке вакцины от ковида

41 минуту назад

В России
Россиянка покалечилась в самолете из-за турбулентности
Россиянка покалечилась в самолете из-за турбулентности

48 минут назад

В России
Массовая драка мигрантов произошла в центре Москвы
Массовая драка мигрантов произошла в центре Москвы

сегодня, 12:44

В России