Политика

30 минут назад

Николай Тагинцев: «Тарасенко – специалист высочайшего уровня»

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#Выборы 2021
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Николай Тагинцев: «Тарасенко – специалист высочайшего уровня»

В сентябре пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Голосование будет организовано в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.

По Левобережному избирательному округу №115 баллотируется действующий депутат Михаил Тарасенко. Его участие в избирательной кампании поддержали Горно-металлургический профсоюз России и НЛМК.

За Тарасенко и многие лидеры общественного мнения региона. В частности, первый заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев подчеркнул значимость командной работы исполнительной власти и депутатов Госдумы.

«С Михаилом Тарасенко у нас выстроены конструктивные рабочие отношения. Это специалист высочайшего уровня и опытный руководитель, способный детально разобраться в любой задаче, в самых разных сферах. Будь то производство, транспорт, инфраструктура или социальная политика. Государственная дума приняла более 40 законов, подготовленных им и при его активном участии.
Михаил Тарасенко работает в постоянном контакте с органами исполнительной власти. У нас есть общие четкие и понятные цели и задачи. Решение каждой из них будет ответом на запросы жителей Липецкой области», - рассказал Николай Тагинцев.

В 115 одномандатный избирательный округ Госдумы входят: Октябрьский и Левобережный районы Липецка, часть Липецкого района, а также Воловский, Грязинский, Добринский, Долгоруковский, Задонский, Измалковский, Тербунский, Усманский, Хлевенский районы области.

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 115 «Липецкая область – Левобережный одномандатный избирательный округ» Тарасенко Михаила Васильевича.

135
#Выборы 2021
1

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