Добровский район создает один из векторов регионального туризма

В районе создаются туристические комплексы для семейного отдыха на природе.

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Администрация Добровского района продемонстрировала журналистам уже существующие и создающиеся туристические комплексы. Примечательно, что все они объединены одной идеей – глэмпинга - получившего в последние годы распространение в Европе стиля отдыха на природе со всеми удобствами и полноценным отельным обслуживанием.Первый объект, который увидели журналисты, находится в селе Доброе. Три года назад на берегу реки Воронеж заработал туристско-развлекательный комплекс. В его состав входят пляж, восемь домиков на четырех человек, шесть открытых беседок, одна закрытая, автостоянка, пост охраны. Из развлечений – прокат велосипедов и катамаранов, возможность легально жарить шашлыки, поле для футбола и волейбола.- Мы планируем расширить ассортимент прокатной техники и в ближайшее время закупим SUP-борды. Собираемся построить два домика повышенной комфортности со всеми удобствами, обустроить домик для молодоженов и семейные домики, организовать на территории базы «Творческую лабораторию» для детей, в восточной стороне комплекса организовать палаточный городок, проложить спортивную дорожку для катаний на велосипеде, бега, скандинавской ходьбы, длительных прогулок, протяженностью 3, 5 и 7 километров. Естественно, есть запрос на бани, они будут в разных стилях и передвижные. Хотим организовать кафе или точку по продаже фастфуда, - рассказали представители «Заречья».Но даже с тем набором услуг, который есть на базе отдыха, здесь есть отдыхающие в будние дни. Перед нашим приездом закончила отдых группа студентов, а на их место приехали две семьи, причем из Липецка.- Мы приезжаем сюда уже не в первый раз, - рассказала Любовь Щиханова. – Прекрасное место для семейного отдыха и для детей. Прокат, природа, близкое расположение магазинов. Нам здесь очень нравится.Еще один не менее амбициозный проект находится на стадии строительства на подъезде к самому благоустроенному селу России – Преображеновке. В 2017 году местные жители при поддержке местной администрации создали сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Живое село».А в 2020 году кооператив взял в аренду 9,1 гектара земли, получил 4,5 миллиона рублей от «Липецкого областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства», вложил свои деньги и начал строить свой «Глэмпинг» со срубами и зарыбленным прудом. Проект находится на стадии строительства, но у организаторов есть четкое понимание, чего они хотят – создать идеальное место для семейного отдыха. Поэтому кроме полдесятка пятиместных домов, бара-ресторана с гостиничными номерами и двух бань, мангальных зон и беседок, здесь будут площадка для лазертага, проложены туристические маршруты по ягодным и грибным местам, рыбалка и многое другое. Проект на 31 миллион рублей, который сможет принимать около ста гостей, планируют завершить за пять лет.- Мы сразу решили для себя, что проект не будет бюджетным как в исполнении, так и для потенциальных клиентов. Поэтому хотим сделать его максимально интересным и востребованным. У меня самого есть дети, и я вижу, на каких активностях у них горят глаза. Поэтому мы хотим, чтобы они были максимально здесь представлены. А экологически чистое место нам в этом только поможет. Ведь не все хотят и могут ездить за границу, кто-то хочет приобщиться к родным традициям, попробовать собирательство и сельский промысел, - рассказал на стройплощадке член кооператива Александр Корниенко.Кстати, якорем и точкой притяжения для этого места станет одно из самых благоустроенных сел России - Преображеновка. Здесь по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий» еще в 2018 году началось облагораживание набережной реки Смородинка. Обустройство набережной призвано не только сохранить историческое наследие, но также является важным шагом для выведения туристической отрасли на новый уровень.На набережной появилась небольшая пристань, пешеходная дорожка к пляжу, кабины для переодевания и освещение. Люди пожилого возраста могут посидеть, подумать на лавочках или беседках для отдыха, детям от 6 до 14 лет будет интересно покорить игровую зону с кораблем «Бригантина», качелями, горками.- Здесь было небольшое болотце. Реку освободили от камыша. Начали благоустраивать территорию еще лет десять назад. Теперь это место не узнать. В 2018 году за проект взялись основательно. А в этом году заканчивает последний третий этап: мы сделали освещение, обеспечили проход и благоустроили старый пляж. Нам осталось высадить деревья, и все будет готово, - рассказала глава Преображеновского сельсовета Лариса Емельянова.Подытожил итоги объезд глава Добровского района Анатолий Попов. По его словам, без благоустройства туризм развивать невозможно. Только за первые полгода в районе завершены 12 проектов, в том числе по программам «Комплексного развития сельских территорий» и «Комфортной городской среды» с привлечением федеральных и областных средств. На них потрачена значительная для района сумма – около 60 миллионов рублей.Все проекты завершены в срок, поэтому в сентябре муниципалитет получит дополнительное финансирование еще на семь проектов. Это строительство детских спортивных площадок, ремонт скверов и парков, памятников. При этом благоустройство будет комплексным, чтобы закрывать сразу все проблемы. Например, если есть неприглядная площадка у Дома культуры, то в порядок будет приводиться вся территория. Эти изменения коснуться Борисовского, Кривецкого, Большехомутецкого, Кореневщинского, Волченского, Панинского, Путятинского, Махоновского и Каликинского сельсоветов.- У нас экологически чистый район: работают два лесничества. Мы давно занимались развитием туризма разной направленности. И сегодня пришли к тому, что будем строить гостевые дома, кемпенги. Уже есть инвесторы, которые хотят реализовать большой проект со всем необходимым набором услуг для отдыха в Добром, Преображеновке и Кореневщино. После развития необходимой инфраструктуры можно будет подумать и о проведения фестивалей разной направленности. Мы должны подготовить все необходимые условия для комфортного отдыха гостей района и Липецкой области в целом, - отметил Анатолий Попов.