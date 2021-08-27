Происшествия

21 минуту назад

20-летний студент обокрал девочку-сироту

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#кража
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20-летний студент обокрал девочку-сироту

Суд вынес приговор 20-летнему студенту колледжа, который признан виновным в краже с  банковского счета.

В январе 2021года студент воспользовался телефоном несовершеннолетней знакомой и перевел с ее банковского счета сироты 23,5 тысячи рублей на свой счет. Деньги он потратил на продукты питания, спиртное и посещение бани.

«За защитой своих прав потерпевшая, которая является сиротой, обратилась в правоохранительные органы. Личность злоумышленника была оперативно установлена», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

Вину в краже студент признал в ходе расследования уголовного дела, которое вел Чаплыгинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по региону,  он раскаялся в содеянном и  возместил девушке ущерб. 

Виновному назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно.

366
#кража
1

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