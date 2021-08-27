20-летний студент обокрал девочку-сироту

Суд вынес приговор 20-летнему студенту колледжа, который признан виновным в краже с банковского счета.

В январе 2021года студент воспользовался телефоном несовершеннолетней знакомой и перевел с ее банковского счета сироты 23,5 тысячи рублей на свой счет. Деньги он потратил на продукты питания, спиртное и посещение бани.



«За защитой своих прав потерпевшая, которая является сиротой, обратилась в правоохранительные органы. Личность злоумышленника была оперативно установлена», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.



Вину в краже студент признал в ходе расследования уголовного дела, которое вел Чаплыгинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по региону, он раскаялся в содеянном и возместил девушке ущерб.



Виновному назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно.



