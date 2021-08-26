Рецидивист увязался за молодой женщиной, зашел за ней в подъезд, рванул на себя дверь квартиры, в которую не успела войти его жертва…

Весной этого года в восьмом часу утра 36-летний Юрий Рыбин (фамилия изменена), сотрудник одного из строительных предприятий Липецка, к этому времени уже выпивший со своим знакомым две бутылки водки, сидел у подъезда одной из многоэтажек на улице Московской и думал, что делать дальше. В этот момент из подъезда вышла молодая женщина с маленьким ребенком. Проводив ее взглядом, мужчина заметил, что они вошли в ворота детского сада. А через пять минут женщина возвращалась домой уже без ребенка. Она разговаривала с кем-то по вызывающе красному смартфону.



- Отжать мобилу и продать. Легкие деньги! - мелькнула мысль у рецидивиста, с 17-летнего возраста не раз привлекавшемуся к уголовной ответственности за хулиганство, кражи, умышленное причинение уничтожение чужого имущества, грабежи.



Разговаривающая по телефону женщина вошла в подъезд. Она успела заметить метнувшуюся следом за ней тень. Взлетев по лестнице, она открыла двери своей квартиры на третьем этаже, вошла в нее, но тут же была выброшена обратно на лестничную площадку рывком двери - незнакомец успел взяться за ручку, не дав своей жертве закрыться в жилище.



- Я услышала слова дочери: «Мама, помоги!» И звонок оборвался, - вспоминает события того дня мать 26-летней липчанки, с которой дочь разговаривала по телефону.



Дышащий перегаром Рыбин повалил хозяйку квартиры на пол, сел на нее, обхватил руками шею и стал душить. Когда он ослабил хватку, та прохрипела, что отдаст ему смартфон, если он не станет ее убивать. Мужчина поднялся, взял телефон, стал его рассматривать. Когда его жертва вскочила на ноги и закрылась в ванной, постучал в двери и потребовал разблокировать аппарат. Когда женщина открыла двери, рывком выдернул ее в комнату, отчего та сильно ударилась о косяк. Преступник швырнул ее на пол, ударил кулаком в ухо. Та сказала, что напишет ему графический символ, который снимает блокировку аппарата, а также отдаст ему кредитную карточку. Взяв телефон, она открыла мобильный банк и показала преступнику, что лимит банковской карты составляет 138 000 рублей.



- Садись, пиши код! - велел Рыбин.



Когда женщина села за стол и склонилась над листком бумаги, налетчик взял со стола ее маникюрные ножницы, приложил к ее лицу и сказал: «Будешь себя плохо вести, будет хуже!» Стуча зубами от страха, она протянула ему бумажку, на котором были написаны код от телефона и пароль от кредитки.



- Ну, считай, ты от меня пока откупилась! - сказал, уходя, Рыбин. - Но смотри, я буду за тобой следить!



С патрулем ППС, который уже спешил к дому - в полицию о том, что его жена могла стать жертвой преступления, уже сообщил муж женщины, которого взбудоражила своим звонком теща, - Рыбин разминулся на какие-то считанные минуты. И надо же такому случится - тут же столкнулся со своим другом детства Толиком! Юрий тут же предложил обмыть встречу. В ближайшем банкомате Рыбин на глазах ошалевшего товарища снял с карты 130 тысяч рублей, купил еды и выпивки. Застолье решили провести в квартире сожительницы Анатолия.



Там, за обильно накрытым столом, Рыбин поразил своего друга еще раз: подарил его подруге, уборщице магазина, красивый красный смартфон. А потом, после очередной рюмки водки, был новый прилив щедрости: Толик и его сожительница получили от Юрия по 5-тысячной купюре каждый!



- Теперь двигаем в сауну за мой счет! - скомандовал Рыбин.



Пока подруга Толика искала свой купальник и плавки сожителя, друг детства заметил, как Рыбин режет ножницами кредитную карточку. В ответ на резонный вопрос: «Зачем?», Юрий признался, что телефон и карту взял на грабеже. В ответ на слова: «Тебе надо пойти в полицию и признаться», сказал, что сделает это завтра, а пока - в баню!



Но помыться в этот день друзьям не пришлось. Как только они вышли на улицу, Рыбина по ориентировке взял патруль ППС. В тот же день во втором отделе полиции УМВД РФ по Липецку мужчина уже каялся и давал подробные признательные показания о том, что натворил.



В суд уголовное дело Рыбина пошло по той статье Уголовного кодекса, по которой этот мужчина еще не сидел - по части третьей статьи 162 УК РФ («разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Наказание по этой статье - лишение свободы сроком до десяти лет.