Общество

44 минуты назад

Липецк признан бизнес-ориентированным городом

6 267
#рейтинг #бизнес
Липецк признан бизнес-ориентированным городом

Город попал в двадцатку областных центров, жители которых хотели бы заниматься бизнесом или уже им занимаются

По данным федерального социологического опроса, проведенного в августе 2021 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, самыми бизнес-ориентированным городами России стали Краснодар, Москва и Санкт-Петербург.

Рейтинг был сформирован на основании трех вопросов: «Скажите, Вы занимаетесь бизнесом?», «Вы бы хотели заняться бизнесом?», «Многие Ваши знакомые занимаются бизнесом?».

Среди опрошенных, которые не занимаются бизнесом, заявили, что хотят стать бизнесменами - 32% россиян.

На вопрос о том, каким главным качеством, по их мнению, должен обладать российский бизнесмен, 68% респондентов попавших в выборку указали смелость, 19% стрессоустойчивость и 13% коммуникабельность.

По результатам исследования 74% опрошенных видят положительные перспективы развития частного бизнеса в нашей стране.

О результатам исследования, агентство составило рейтинг бизнес-ориентированных городов. Липецк в двадцатке разместился на 19-м месте.

Опрос проводился по методу личных и телефонных интервью в 23 городах РФ. Общая выборка составила 2760 респондентов.
6 267
#рейтинг #бизнес

Комментарии (6)

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весёлый

6 минут назад
Для трёхпроцентов миллиардеров согласен
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Ну да

10 минут назад
Наверное, поэтому растёт процент отказов липчан от статуса предпринимателя.
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Тихон

11 минут назад
В липе самый сильный бизнес это ремонт дорог,замена бордюров и реконструкция парков,пляжей,островков. Но в эту тема занята.
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Гость

16 минут назад
одни торгаши
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Любопытный липчанин

33 минуты назад
С каких это пор Липецк сменил ориентацию?
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ничего личного

34 минуты назад
Конечно хотят заниматься бизнесом,если начальники управления образования,становятся директорами рынков.
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