Липецк признан бизнес-ориентированным городом

Город попал в двадцатку областных центров, жители которых хотели бы заниматься бизнесом или уже им занимаются

По данным федерального социологического опроса, проведенного в августе 2021 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, самыми бизнес-ориентированным городами России стали Краснодар, Москва и Санкт-Петербург.



Рейтинг был сформирован на основании трех вопросов: «Скажите, Вы занимаетесь бизнесом?», «Вы бы хотели заняться бизнесом?», «Многие Ваши знакомые занимаются бизнесом?».



Среди опрошенных, которые не занимаются бизнесом, заявили, что хотят стать бизнесменами - 32% россиян.



На вопрос о том, каким главным качеством, по их мнению, должен обладать российский бизнесмен, 68% респондентов попавших в выборку указали смелость, 19% стрессоустойчивость и 13% коммуникабельность.



По результатам исследования 74% опрошенных видят положительные перспективы развития частного бизнеса в нашей стране.



О результатам исследования, агентство составило рейтинг бизнес-ориентированных городов. Липецк в двадцатке разместился на 19-м месте.



Опрос проводился по методу личных и телефонных интервью в 23 городах РФ. Общая выборка составила 2760 респондентов.

