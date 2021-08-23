ЛДПР оспорила победу Евдокии Бычковой на довыборах в Липецкий горсовет

Единственный конкурент представительницы партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» набрал в семь раз меньше голосов избирателей.

На состоявшихся в это воскресенье довыборах депутата Липецкого горсовета по 35-му избирательному округу победу, по данным горизбиркома, одержала Евдокия Бычкова от партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду». За нее проголосовали 83,3% избирателей. Второе место - а всего на этих выборах было два кандидата - получил кандидат от ЛДПР Кирилл Жиронкин. За него проголосовало в семь раз меньше человек - 12,4%.



Всего на выборы пришли чуть более 9,5% избирателей из 10 443 липчан, внесенных в списки для голосования. Недействительными оказались 4,2% бюллетеней.



В региональном отделении ЛДПР результаты выборов не признали. Региональный координатор партии Анатолий Емельянов уже отправил прокурору Липецкой области Геннадию Анисимову заявление с перечислением якобы имевших место нарушений. В частности, заявитель жалуется на то, что некоторых пенсионеров, которые опускали бюллетени в переносные урны, призывали агитировать за «кандидата 55 года рождения». Такая же жалоба направлена в Центризбирком.



Напомним, что 6 июля в Липецком горизбиркоме приняли документы от пяти кандидатов на довыборы в горсовет по 35-му округу: Евдокия Бычкова от партии «Социалистической политической партией Справедливая Россия-Патриоты-За правду», Кирилл Жиронкин от ЛДПР, экс-председатель департамента ЖКХ мэрии, сотрудница МБУ «Ритуальный услуги Липецка» Юлия Кабанцова от»Единой России», самовыдвиженцы директор микрокредитной организации «Спецкредит» Андрей Афанасов и общественник, директор ООО «Антанта» Дмитрий Красичков, не признанный победитель прошлогодних выборов в горсовет по этому же округу. В итоге в бюллетене избиратели увидели всего две фамилии.



Евдокия Бычкова уже была депутатом Липецкого горсовета предыдущего созыва - с сентября 2015 года по сентябрь 2020-го. В ее активе - членство в областном Совете и Госдуме VI созыва, куда она попала по партийным спискам.

