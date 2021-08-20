В Диком отключат холодную воду для устранения утечки

21 августа, в субботу, с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора Дикого – улиц Верхней, Киевской, Пригородной, Крымской, Кирова, Комсомольской, Джамбула – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке по адресу: улица Киевская, 27.



С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе по улице Космонавтов, 94а, не будет холодной воды в домах №№ 10/1, 10/2, 10/3, 12/2, 14/2 по улице Циолковского, №№ 64/2, 68, 70/1, 70/2, 70/3, 94а по улице Космонавтов.



Подвоз воды организуют по заявкам потребителей.



22 августа, в воскресенье, С 10:00 до 20:00 ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе по адресу: улица Гагарина, 95 – в вышеуказанном доме не будет холодной воды.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 8а (детский сад), 10, 10а, 10/2, 54, 63 (средняя школа), 65 по улице Елецкой, №№ 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55 по улице Студеновской, № 2 по улице Карьерной, № 1а по улице 9 Января, в частном секторе улиц Елецкой, 9 Января, Карьерной, Лескова, Павлова – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участках по адресам: улица Карьерная, 2, улица Елецкая, 54.



Воду для питья подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

