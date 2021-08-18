52 минуты назад
Липецкая вечЁрка: возможное закрытие «Трибуны», лучшие школы и деньги на памятник
Сегодня, 18 августа, стало известно, что популярный в городе паб может закрыться до устранения нарушений, лучшие школы Липецка по числу победителей и призеров олимпиад получили благодарность, и видовую площадку у Нижнего парка собираются обновить за 5,6 миллиона рублей.
Чтобы это выяснить, чиновники вместе с сотрудниками прокуратуры Советского района и регионального управления Роспотребнадзора нагрянули в «Трибуну». Чего только они там только не нашли! Даже тараканов! В общей сложности заведение оштрафовали на 350 тысяч рублей. Но этим дело не кончилось. Прокуратура теперь готовит материалы для обращения в суд, который решит, приостанавливать или нет деятельность «Трибуны» для устранения нарушений.
Российский совет олимпиад школьников объявил благодарность учебным заведениям, которые подготовили больше всего победителей и призеров олимпиад за прошедший учебный год. В Липецке лучшими оказались школы № 20, 44, 64, 68.
— Ну, ну, дело не в школе и не в репетиторе. Дело в детях. И бедный, и богатый могут быть умными и наоборот. Олимпиадные объемы тянут в конечном итоге только дети. В этих школах стараются прежде всего сами родители и дети. Не надо кивать на репетиторов. Кто хочет учиться, то будет учиться, — написал комментатор.
Первого сентября школы Липецкой области примут 13 140 первоклассников. Новые учебные учреждения откроются Липецке — школа № 34 на 800 мест и в селе Пятницкое Измалковского района, для 100 учеников.
И информация для тех, кто все время переспрашивает: новый учебный год в Липецкой области начнется 1 сентября в очном режиме. Никакой удаленки!
Конкуренты не смогли выжить с липецкого рынка школьного питания московскую компанию. На столичных бизнесменов, которые выиграли торги, подали жалобу. Из-за этого провели повторные торги, которые вновь выиграли столичные коммерсанты.
А липецкие студенты отправятся строить… БАМ-2. После того, как министр обороны Сергей Шойгу на встрече с участниками амурских стройотрядов одобрил предложение молодых людей поучаствовать в будущей стройке века, липецкие студенты откликнулись на призыв.
Кстати, министр обороны отметил, что на стройке в первую очередь молодые люди должны хорошо заработать, а романтика потом.
Управление главного смотрителя планирует привести в порядок видовую площадку у Нижнего парка со стороны Петровского спуска. Это пешеходная зона у декоративно-пространственной композиции «Контора Петра I». Там сейчас стоит памятный знак. Привести в порядок территорию надо до начала ноября за 5,6 миллионов рублей.
Кстати, это уже не первая попытка привести в порядок историческую территорию. В прошлом году было объявлено два тендера, но один тогда отметили, а работы по второму не доделали. Власти пытались отреставрировать и памятник Петру (его смело уже можно назвать — многострадальным), но желающих привести в порядок стелу за столь малые деньги (872 189 рублей) не нашлось. Так и ветшает памятник, установленный купцом Павлом Небученовым. Нынешние купцы тоже любят ставить памятники. Но на старые внимания не обращают.
Кид Билли
Билли Кид