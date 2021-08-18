Липецкая вечЁрка: возможное закрытие «Трибуны», лучшие школы и деньги на памятник

Сегодня, 18 августа, стало известно, что популярный в городе паб может закрыться до устранения нарушений, лучшие школы Липецка по числу победителей и призеров олимпиад получили благодарность, и видовую площадку у Нижнего парка собираются обновить за 5,6 миллиона рублей.