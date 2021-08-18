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Школы Липецкой области примут 13140 первоклассников

4 576
#школа #1 сентября
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Школы Липецкой области примут 13140 первоклассников

На подготовку к новому учебному году из бюджетов всех уровней было выделено более 1 миллиарда 45 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, образовательные учреждения региона готовы к новому учебному году: в рамках подготовки к новому учебному году принята 701 образовательная организация.

1 сентября новые школы откроются в селе Пятницкое Измалковского района для 100 учеников и школа № 34 в Липецке на 800 мест.

Из бюджетов всех уровней было выделено более 1 миллиарада 45 миллионов рублей. На проведение ремонтов и реконструкцию зданий направлены 674 миллиона 894 тысячи 350 рублей, на обеспечение пожарной безопасности – 65 миллионов 702 тысячи 430 рублей, на антитеррористическую защищенность – 125 миллионов 554 тысячи 920 рублей, на обеспечение санитарно-эпидемиологических требований – 89 миллионов 427 тысяч 370 рублей.

Новый учебный год в Липецкой области начнется 1 сентября в очном режиме. В образовательные организации региона придут почти 126 тысяч обучающихся. Впервые порог школы перешагнут 13140 первоклассников.

20 августа пройдет XVII областной образовательный форум. Ключевым событием форума станет областная педагогическая конференция «Воспитать успешного человека - вектор регионального образования».  

До 20 августа также можно направить свои вопросы министру просвещения Сергею Кравцову - на них он ответит на VIII Общероссийском родительском собрании 28 августа.
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#школа #1 сентября
1

Комментарии (4)

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замкадный

6 минут назад
ничего не слышал о терактах в школах липецкой области.но денег на защиту от того,чего не было,потратили больше,чем на противопожарные мероприятия(возгорания случаются ) и на санитарно-эпидемиологические процедуры в условиях эпидемии.Причины ?
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вова

24 минуты назад
С каждым годом всё меньше и меньше!
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(((

28 минут назад
У 13140 детей закончится детство....
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отец

31 минуту назад
Какая разница, какие средства откуда куда выделены, если родители во всём крайние? На сборы в школу нужны кредиты. До сих про поборы, неуставные ремонты. Теперь гонят на выборы с угрозами! При том, что число учеников вдвое меньше, чем 20 лет назад!
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