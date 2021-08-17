Термисты НЛМК первыми в России прошли независимую оценку квалификаций

На Новолипецком металлургическом комбинате состоялся первый в России отраслевой профессиональный экзамен для термистов проката и труб.

Как сообщает ПАО «НЛМК», конкурс организовал Центр оценки квалификаций НЛМК. Свои компетенции демонстрировали четыре работника комбината в условиях реального производства: в цехе холодного проката и покрытий и на агрегатах непрерывного отжига цеха динамной стали.



Термисты управляют процессами обработки металла под действием высоких температур, чтобы после холодной прокатки он получил необходимые механические свойства. Работы проводят на колпаковых печах или агрегатах непрерывного отжига, на которых ведут не только термическую обработку, но и операции по подготовке и отделке стальной полосы. Участники экзамена должны были продемонстрировать навыки выполнения операций в штатных условиях, а также действия во внештатных ситуациях.



- До настоящего времени у нас не было такой целостной системы, которая мотивировала бы работника развивать свои профессиональные качества. В том виде, в котором система сейчас формируется - создается задел на многие годы вперед, где мы сможем повышать профессионализм наших работников и достойно конкурировать в отрасли, - отметил директор по прокатному производству НЛМК Александр Морозов.



Экспертная комиссия высоко оценила уровень компетенций первых участников оценки по новым квалификациям. Профессиональные экзамены для термистов проката и труб - результат длительной и сложной работы целой группы технических экспертов НЛМК и ряда других крупнейших металлургических предприятий страны, которые участвовали в разработке отраслевых инструментов оценки квалификации. В ближайшее время все термисты проката и труб предприятия сдадут экзамен на подтверждение квалификации.

