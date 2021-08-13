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На улице Липовской оштрафовали торговцев овощами и фруктами

6 538
#торговля
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На улице Липовской оштрафовали торговцев овощами и фруктами

13 августа сотрудники управления Советским округом Липецка выявили на улице Липовской три незаконных торговых точки по продаже овощей и фруктов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, за нарушение статьи 6.2 КоАП Липецкой области «Осуществление деятельности по продаже товаров вне установленных мест» на продавцов составлены протоколы об административном правонарушении. Теперь им грозит штраф в размере от одной до 3,5 тысячи рублей или до пяти тысяч рублей, если нарушение повторное. Кроме того, предпринимателей обязали свернуть деятельность и убрать за собой мусор.

- Нормы СанПиНа и правила благоустройства обязаны соблюдать все участники рынка. Тем более, что сегодня для удобства уличных продавцов создаются условия, в частности, появляются ярморочные пространства, на которых представляются бесплатные места для владельцев личных хозяйств, - сообщили в управлении.

С начала августа сотрудниками управления на лиц, осуществляющих нелегальную торговлю на улицах Космонавтов, Циолковского, Гагарина и Липовской, составлены 10 протоколов.
6 538
#торговля
2

Комментарии (6)

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Елена

12 минут назад
Всё не для людей... Дали бы возможность нормально одним людям копейку заработать, другим удобно возле дома после длинного рабочего дня нормальных овощей и фруктов купить. Нет же - занесите рубли в "Пятерку" за безвкусные круглогодично помидоры
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Эх

27 минут назад
Оштрафовали. И наверно направят в школу фермера....
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Лавочница

35 минут назад
Надо теперь для порядку оштрафовать тех, кто штрафовал оштрафованных.
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Саша

36 минут назад
Лучше бы для людей сделали в этом месте мини рынок. Очень удобно расположен для местных жителей
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житель

46 минут назад
выявили? они все лето торгуют. А в киосках пивом по ночам торгуют
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Берия

46 минут назад
У бабушек последние отнимают.
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