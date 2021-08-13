На улице Липовской оштрафовали торговцев овощами и фруктами

13 августа сотрудники управления Советским округом Липецка выявили на улице Липовской три незаконных торговых точки по продаже овощей и фруктов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, за нарушение статьи 6.2 КоАП Липецкой области «Осуществление деятельности по продаже товаров вне установленных мест» на продавцов составлены протоколы об административном правонарушении. Теперь им грозит штраф в размере от одной до 3,5 тысячи рублей или до пяти тысяч рублей, если нарушение повторное. Кроме того, предпринимателей обязали свернуть деятельность и убрать за собой мусор.



- Нормы СанПиНа и правила благоустройства обязаны соблюдать все участники рынка. Тем более, что сегодня для удобства уличных продавцов создаются условия, в частности, появляются ярморочные пространства, на которых представляются бесплатные места для владельцев личных хозяйств, - сообщили в управлении.



С начала августа сотрудниками управления на лиц, осуществляющих нелегальную торговлю на улицах Космонавтов, Циолковского, Гагарина и Липовской, составлены 10 протоколов.

