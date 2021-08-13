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На улице Липовской оштрафовали торговцев овощами и фруктами
13 августа сотрудники управления Советским округом Липецка выявили на улице Липовской три незаконных торговых точки по продаже овощей и фруктов.
- Нормы СанПиНа и правила благоустройства обязаны соблюдать все участники рынка. Тем более, что сегодня для удобства уличных продавцов создаются условия, в частности, появляются ярморочные пространства, на которых представляются бесплатные места для владельцев личных хозяйств, - сообщили в управлении.
С начала августа сотрудниками управления на лиц, осуществляющих нелегальную торговлю на улицах Космонавтов, Циолковского, Гагарина и Липовской, составлены 10 протоколов.
Елена
Эх
Лавочница
Саша
житель
Берия