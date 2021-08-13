Общество

сегодня, 08:41

Липецкая область признана регионом высокой цифровой зрелости

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#рейтинг #цифровая зрелость
Липецкая область признана регионом высокой цифровой зрелости

Минцифры представило результаты рейтинга «цифровой зрелости» российских регионов

На проходящем в Калуге форуме «Цифровая эволюция» министерство цифрового развития и массовых коммуникаций представило результаты рейтинга «цифровой зрелости» российских регионов. Как сообщает «Коммерсант», лидерами названы девять регионов (без ранжирования, в алфавитном порядке): Белгородская и Липецкая области, Москва, Московская и Нижегородская области, Татарстан, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Общая оценка проводилась на основе индексов «цифровой зрелости» пяти секторов -  здравоохранения, образования, госуправления, развития городской среды, транспорта и логистики. 

«Каждая отрасль вносила равный вклад в итоговую оценку (20%) и характеризовалась разным набором индикаторов (от 5 до 9). Индекс для каждой отрасли рассчитывался как среднее по степени достижений целевых значений по каждому индикатору.

В основу же расчета «цифровой зрелости» заложены три компонента. Первый учитывает численность специалистов, интенсивно использующих информационно-коммуникационные технологии (в соответствии с национальными целями в 2030 году численность таких специалистов в РФ должна достигнуть 10,8 млн человек). Речь идет как об IT-специалистах (разработчики и аналитики софта, мультимедийные дизайнеры и прочие), так и о представителях других профессий (финансы, администрирование, маркетинг и так далее).

Вторая составляющая — расходы организаций на внедрение и использование современных цифровых решений (их целевой объем к 2030 году — 3,4 трлн руб.). Третий показатель характеризует уровень «цифровой зрелости» в зависимости от достижения целевого значения 2030 года в 12 отраслях (для регионов — в пяти отраслях). Речь, в частности, идет о промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, энергетической инфраструктуре, финансовых услугах, здравоохранении, государственном управлении», сообщает издание.

В число регионов со средним уровнем «цифровой зрелости» попали 62 субъекта. С низким — 14. Это Адыгея, Дагестан, Еврейская автономная область, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Крым, Омская область, Северная Осетия, Свердловская область, Ставропольский край, Удмуртия, Чечня и Чукотский автономный округ.

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#рейтинг #цифровая зрелость

Комментарии (5)

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Просто мимо проходил

37 минут назад
Теперь приписками будет заниматься искусственный интеллект. Ему и сидеть, если поймают!
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Гость

39 минут назад
Нос в мобилу, "тампаксы" в уши-это повод для гордости??
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И чё?

сегодня, 09:07
И что от этого липчанам? Какая польза? Цены снизятся, зарплаты вырастут, больницы станут похожи на медучреждения, а не на сараи?
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Лука Недрищев

сегодня, 09:04
Офтальмологам и продавцам контактных линз радость-подслеповатых со школьных лет всё больше.
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Блин горелый

сегодня, 08:56
Кто-то хорошо и много делает, а кто-то внедряет калькуляторы, но считает все равно плохо!
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