Общество
сегодня, 08:41
Липецкая область признана регионом высокой цифровой зрелости
Минцифры представило результаты рейтинга «цифровой зрелости» российских регионов
На проходящем в Калуге форуме «Цифровая эволюция» министерство цифрового развития и массовых коммуникаций представило результаты рейтинга «цифровой зрелости» российских регионов. Как сообщает «Коммерсант», лидерами названы девять регионов (без ранжирования, в алфавитном порядке): Белгородская и Липецкая области, Москва, Московская и Нижегородская области, Татарстан, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Общая оценка проводилась на основе индексов «цифровой зрелости» пяти секторов - здравоохранения, образования, госуправления, развития городской среды, транспорта и логистики.
«Каждая отрасль вносила равный вклад в итоговую оценку (20%) и характеризовалась разным набором индикаторов (от 5 до 9). Индекс для каждой отрасли рассчитывался как среднее по степени достижений целевых значений по каждому индикатору.
В основу же расчета «цифровой зрелости» заложены три компонента. Первый учитывает численность специалистов, интенсивно использующих информационно-коммуникационные технологии (в соответствии с национальными целями в 2030 году численность таких специалистов в РФ должна достигнуть 10,8 млн человек). Речь идет как об IT-специалистах (разработчики и аналитики софта, мультимедийные дизайнеры и прочие), так и о представителях других профессий (финансы, администрирование, маркетинг и так далее).
Вторая составляющая — расходы организаций на внедрение и использование современных цифровых решений (их целевой объем к 2030 году — 3,4 трлн руб.). Третий показатель характеризует уровень «цифровой зрелости» в зависимости от достижения целевого значения 2030 года в 12 отраслях (для регионов — в пяти отраслях). Речь, в частности, идет о промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, энергетической инфраструктуре, финансовых услугах, здравоохранении, государственном управлении», сообщает издание.
В число регионов со средним уровнем «цифровой зрелости» попали 62 субъекта. С низким — 14. Это Адыгея, Дагестан, Еврейская автономная область, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Крым, Омская область, Северная Осетия, Свердловская область, Ставропольский край, Удмуртия, Чечня и Чукотский автономный округ.
Общая оценка проводилась на основе индексов «цифровой зрелости» пяти секторов - здравоохранения, образования, госуправления, развития городской среды, транспорта и логистики.
«Каждая отрасль вносила равный вклад в итоговую оценку (20%) и характеризовалась разным набором индикаторов (от 5 до 9). Индекс для каждой отрасли рассчитывался как среднее по степени достижений целевых значений по каждому индикатору.
В основу же расчета «цифровой зрелости» заложены три компонента. Первый учитывает численность специалистов, интенсивно использующих информационно-коммуникационные технологии (в соответствии с национальными целями в 2030 году численность таких специалистов в РФ должна достигнуть 10,8 млн человек). Речь идет как об IT-специалистах (разработчики и аналитики софта, мультимедийные дизайнеры и прочие), так и о представителях других профессий (финансы, администрирование, маркетинг и так далее).
Вторая составляющая — расходы организаций на внедрение и использование современных цифровых решений (их целевой объем к 2030 году — 3,4 трлн руб.). Третий показатель характеризует уровень «цифровой зрелости» в зависимости от достижения целевого значения 2030 года в 12 отраслях (для регионов — в пяти отраслях). Речь, в частности, идет о промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, энергетической инфраструктуре, финансовых услугах, здравоохранении, государственном управлении», сообщает издание.
В число регионов со средним уровнем «цифровой зрелости» попали 62 субъекта. С низким — 14. Это Адыгея, Дагестан, Еврейская автономная область, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Крым, Омская область, Северная Осетия, Свердловская область, Ставропольский край, Удмуртия, Чечня и Чукотский автономный округ.
Просто мимо проходил
Гость
И чё?
Лука Недрищев
Блин горелый