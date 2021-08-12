Происшествия

сегодня, 11:15

Ловкость рук и обвинение в мошенничестве: липчанин обманом получил iPhone 11

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#мошенничество
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Ловкость рук и обвинение в мошенничестве: липчанин обманом получил iPhone 11

Мошенник смог обмануть сотрудника пункта выдачи интернет-заказов.

Мировой судья судебного участка № 15 Советского района рассмотрела материалы уголовного дела по обвинению в мошенничестве. В преступлении уличили жителя Липецка, учащегося магистратуры технического вуза. Парень еще на стадии следствия признал свою вину.

Как указано в материалах суда, житель Липецка решил обмануть ООО «Интернет Решения» (интернет-сервис «Озон»). Парень в июне прошлого года создал профиль на вымышленное имя «Валентин Куженир» и заказал доставку телефона «Apple iPhone 11» за 62 980 рублей. Через два дня заказ пришел. Липчанин пришел в пункт выдачи и незаметно подменил смартфон на дешевый телефон «ARK Power 4». Парню удалось убедить сотрудника пункта выдачи, что ему вместо «Apple iPhone 11» пришел кнопочный телефон. Тот поверил. Сервис через банк вернул заказчику деньги, а парень, выходит, совершенно бесплатно получил новенький смартфон. Когда правда вскрылась, найти мошенника помогли записи с камер наблюдения.

Молодой человек не стал отпираться. Еще до приговора он вернул сервису деньги за смартфон, претензии были сняты.

Уголовное дело прекратили по примирению сторон.
2 808
#мошенничество
3

Комментарии (2)

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Людвиг

56 минут назад
Он только учиться! Солидные кражи еще впереди.
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Вован

сегодня, 11:26
Очень хорошо. Зачем дело прекратили? А завтра он то же самое провернёт на дурака, так сказать. Вдруг повезёт. Статью ему повесить надо было и в следующий раз ватник примерять пришлось бы.
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