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Приговор Тенгизу Гигиберия пересмотрят
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Апелляционный суд вернул дело «вора в законе» в прокуратуру
Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил первый в России оправдательный приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении Тенгиза Гигиберия. Дело вернули в прокуратуру, сообщает РИА Новости.
«Суд постановил: приговор Липецкого областного суда отменить… возвратить уголовное дело зампрокурора Липецкой области для устранения недостатков», - огласила решение судебная коллегия.
4 июня этого года липецкий областной суд оправдал отбывавшего в регионе наказание грузинского «вора в законе» по новой для российского законодательства статье 10.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», по которое признанным виновными грозит до 15 лет лишения свободы. У суда не нашлось веских доказательств его причастности к высшей уголовной касте и какому-то руководству криминальными коллегами. В результате он был оправдан. Прокуратура Липецкой области не согласилась с приговором и подала кассационную жалобу.
Процесс над Тенго Потийским, так звали в преступной среде Тенгиза Гигиберия, стал первым в России. Но все же первым задержанным по этой статье был «авторитет» из Томска. Неделю назад и он выслушал приговор. Суд присяжных в Томске оправдал Николая Кузьмичева, известного как Коля Томский.
«Суд постановил: приговор Липецкого областного суда отменить… возвратить уголовное дело зампрокурора Липецкой области для устранения недостатков», - огласила решение судебная коллегия.
4 июня этого года липецкий областной суд оправдал отбывавшего в регионе наказание грузинского «вора в законе» по новой для российского законодательства статье 10.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», по которое признанным виновными грозит до 15 лет лишения свободы. У суда не нашлось веских доказательств его причастности к высшей уголовной касте и какому-то руководству криминальными коллегами. В результате он был оправдан. Прокуратура Липецкой области не согласилась с приговором и подала кассационную жалобу.
Процесс над Тенго Потийским, так звали в преступной среде Тенгиза Гигиберия, стал первым в России. Но все же первым задержанным по этой статье был «авторитет» из Томска. Неделю назад и он выслушал приговор. Суд присяжных в Томске оправдал Николая Кузьмичева, известного как Коля Томский.
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