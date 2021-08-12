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Приговор Тенгизу Гигиберия пересмотрят

4 1195
#вор в законе Тенго Потийский
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Приговор Тенгизу Гигиберия пересмотрят

Апелляционный суд вернул дело «вора в законе» в прокуратуру

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил первый в России оправдательный приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении Тенгиза Гигиберия. Дело вернули в прокуратуру, сообщает РИА Новости.

  «Суд постановил: приговор Липецкого областного суда отменить… возвратить уголовное дело зампрокурора Липецкой области для устранения недостатков», - огласила решение судебная коллегия.

4 июня этого года липецкий областной суд оправдал отбывавшего в регионе наказание грузинского «вора в законе» по новой для российского законодательства статье 10.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», по которое признанным виновными грозит до 15 лет лишения свободы. У суда не нашлось веских доказательств его причастности к высшей уголовной касте и какому-то руководству криминальными коллегами.  В результате он был оправдан. Прокуратура Липецкой области не согласилась с приговором и подала кассационную жалобу.

Процесс над Тенго Потийским, так звали в преступной среде Тенгиза Гигиберия, стал первым в России. Но все же первым задержанным по этой статье был «авторитет» из Томска. Неделю назад и он выслушал приговор. Суд присяжных  в Томске оправдал Николая Кузьмичева, известного как Коля Томский. 

4 1195
#вор в законе Тенго Потийский
1

Комментарии (4)

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18 минут назад
Его в Грузию.
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Против судей

48 минут назад
надо возбуждать уголовные дела. Понятно, что судебная система в Липецке коррумпирована
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1

57 минут назад
А в Грузии тоже русские воры всех крышуют ? Вроде у них там бригада Васи Потного ?
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Урка с пальцами веером

сегодня, 11:22
Зачем нам новости про социальное дно !
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