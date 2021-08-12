Липчан через соцсети спросят об эффективности чиновников

Помимо интернет-опроса мнение респондентов выяснят традиционным методом — уличными интервью.

Управление внутренней политики Липецкой области объявило электронный аукцион на организацию опроса жителей региона. У липчан выяснят их оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и районов региона. Выполнение этой работы оценили в 899 466 рублей.



Подрядчик должен будет опросить липчан двумя способами. Первый — традиционное «полевое исследование», то есть уличный опрос жителей региона. Второй — современный: липчанам предложат пройти онлайн-опросы в социальной сети «Вконтакте».



«Полевой» сбор мнений будут вести с 1 по 30 октября 2021 года. Для каждого города и района области установлено минимальное число опрошенных. Так, в Липецке планируют выяснить мнение как минимум 750 жителей, а вот в Воловском и Становлянских районах — хотя бы по 140 человек. Всего планируется опросить примерно 4 450 жителей 53 населенных пунктов. Опрашивать будут только совершеннолетних. Анкеты опроса сформируют отдельно для каждого района и города. Каждая из анкет будет состоять не менее чем из 20 вопросов.



Онлайн-опросы запустят дважды: с 20 сентября по 30 сентября 2021 года и с 5 ноября по 15 ноября 2021 года. Для проведения онлайн-опросов будет использоваться специальное сообщество. Опросная анкета будет состоять всего из одного вопроса с предложенными вариантами ответов. Пользователь сможет проголосовать в каждом из опросов только один раз. Участие в онлайн-опросах будет анонимным. Объем опрошенных для каждого из опросов составит не менее 6020 и не более 6200 человек.



Итоговый отчет по опросам должен быть готов не позднее 30 ноября 2021 года. Как сообщили GOROD48 в региональной администрации, результаты опроса используются управлением экономического развития Липецкой области. Также на основе опроса принимаются управленческие решения. Подобные опросы о эффективности деятельности муниципальных образований Липецкой области выполняются для исполнения по указа президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».