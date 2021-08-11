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Мужчины подрались из-за дыни в Липецке

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#драка #парк #потасовка
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Конфликт произошел на входе в «Быханов сад».

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Сегодня около шести вечера в «Быхановом саду» кипели нешуточные страсти. Там едва не произошла массовая драка, которая, вероятно, началась из-за … дыни.

О развитии событий можно судить по записям с уличных камер. Сперва на аллее от остановки «Быханов сад» появляются двое мужчин. У одного из них в руках крупная дыня, «эфиопка». Пару быстро догоняет компания из трех мужчин. Они после словесной перепалки забирают у тех двух бахчу и удаляются обратно к остановке транспорта. Недолго думая, пара приятелей пошла им вслед.

На выходе из парка завязалась потасовка. Компании начали раздавать друг другу тумаки. Больше всего активности с одной стороны проявлял мужчина в голубой рубашке, с другой – мужчина в майке с принтом атлетичного торса. Эти двое потом и «солировали» в конфликте.

Их драка проходила, если можно так выразиться, в несколько раундов. Мужчина в майке явно побеждал: он гонял своего противника по «рингу», которым на время драки стала площадка у экостены. Мужчине в голубой рубашке не помогало даже то, что он предусмотрительно сбросил шлепанцы перед дракой. Дерущиеся мужчины сначала распугали подростков, которые сидели на лавке рядом с эпицентром конфликта, а потом – и прохожих, которым пришлось уворачиваться от пируэтов драчунов.

Конфликт исчерпал себя, когда у мужчин дело дошло до порчи одежды. Порванными оказались и майка «атлета», и голубая рубашка. Мужчины разошлись. Сигналов от медиков об их обращениях в травмпункты нет. Но делом драчунов уже занимается полиция.

- В полицию поступило сообщение от женщины, гулявшей в парке, о том, что между группой лиц произошёл конфликт. Участники конфликта в полицию не обращались. Проводится проверка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Судьба дыни остается неизвестной.
3 1663
#драка #парк #потасовка
4

Комментарии (3)

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Типичные

3 минуты назад
Алканавты особо атлетической наружности
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дед щукарь

40 минут назад
вот о чем я и говорю пол липецка овощи приезжие из сел и всяких зажопинсков. из-за дыни которой скот кормят и считается кормовой, два мажука надавали друг другу в дыню однако. и это друзья центр города, быханов сад который делали на деньги самого сбера.
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-

58 минут назад
Это не мужчины, а петухи
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