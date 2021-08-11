Мужчины подрались из-за дыни в Липецке

Конфликт произошел на входе в «Быханов сад».

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Сегодня около шести вечера в «Быхановом саду» кипели нешуточные страсти. Там едва не произошла массовая драка, которая, вероятно, началась из-за … дыни.



О развитии событий можно судить по записям с уличных камер. Сперва на аллее от остановки «Быханов сад» появляются двое мужчин. У одного из них в руках крупная дыня, «эфиопка». Пару быстро догоняет компания из трех мужчин. Они после словесной перепалки забирают у тех двух бахчу и удаляются обратно к остановке транспорта. Недолго думая, пара приятелей пошла им вслед.



На выходе из парка завязалась потасовка. Компании начали раздавать друг другу тумаки. Больше всего активности с одной стороны проявлял мужчина в голубой рубашке, с другой – мужчина в майке с принтом атлетичного торса. Эти двое потом и «солировали» в конфликте.



Их драка проходила, если можно так выразиться, в несколько раундов. Мужчина в майке явно побеждал: он гонял своего противника по «рингу», которым на время драки стала площадка у экостены. Мужчине в голубой рубашке не помогало даже то, что он предусмотрительно сбросил шлепанцы перед дракой. Дерущиеся мужчины сначала распугали подростков, которые сидели на лавке рядом с эпицентром конфликта, а потом – и прохожих, которым пришлось уворачиваться от пируэтов драчунов.



Конфликт исчерпал себя, когда у мужчин дело дошло до порчи одежды. Порванными оказались и майка «атлета», и голубая рубашка. Мужчины разошлись. Сигналов от медиков об их обращениях в травмпункты нет. Но делом драчунов уже занимается полиция.



- В полицию поступило сообщение от женщины, гулявшей в парке, о том, что между группой лиц произошёл конфликт. Участники конфликта в полицию не обращались. Проводится проверка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.



Судьба дыни остается неизвестной.